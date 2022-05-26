Охотничьи собаки, бензопилы и олени: 27 и 28 мая в Тервете пройдут Дни леса

Если вы еще не определились, куда поехать на выходные, то посмотрите в сторону природного парка Тервете, в котором 27 и 28 мая пройдут традиционные "Дни латвийского леса". Уже с 10:00 утра в парке будут ждать детей и взрослых, для которых подготовлены различные мероприятия, связанные с лесным хозяйством. Ведь леса – это одно из самых больших богатств Латвии.

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Посетители смогут познакомиться с различными изделиями из дерева и способами их применения, а также полюбоваться на деревянные велосипеды, садовую мебель, полы, двери и деревянные дома.

Также будут раскрыты нюансы практической работы. Можно будет понаблюдать за бурением земли, обрезкой веток, заготовкой дров, валкой деревьев и другими лесными работами. В демонстрации примет участие и разнообразная лесная техника, начиная от самых современных бензопил и заканчивая настоящими монстрами – харвестером и форвардером.

Foto: DELFI

Помимо демонстрации лесной техники, посетителей Дней латвийского леса ждут разнообразные концерты и показательные выступления. Так, например, на Зеленой сцене в субботу, в 10:30 состоится парад охотничьих собак. Подробную программу мероприятий можно посмотреть ЗДЕСЬ, а ЗДЕСЬ находится подробная карта Дней леса, которую можно взять за основу своей прогулки по территории мероприятия.

По словам руководителя проектов LVM Rekreācija un medības Нормундса Намниекса, идея подобного мероприятия была позаимствовала у скандинавских стран, где на выставке Elmia Wood встречаются и выступают перед публикой профессионалы лесной отрасли. А семьи с детьми, молодежь и пожилые люди едут на выставку как на праздник, независимо от погоды.

Дни латвийского леса организует АО Latvijas valsts meži в сотрудничестве с Добельским самоуправлением, Латвийской ассоциацией лесовладельцев, Латвийской федерацией деревообрабатывающей промышленности и ассоциациями Zaļās mājas и Zaļā josta.