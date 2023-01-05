Оленьи сады в Латвии - куда поехать зимой, чтобы понаблюдать за величественными животными

Когда темная и влажная осень сменяется белой зимой, самое время отправиться в путь и насладиться прекрасной природой. Конечно, пешие прогулки по лесным тропам с теплым термосом в рюкзаке или горные лыжи всегда будут очень популярны. Но ничто не сравнится с зимними оленьими парками, а наблюдение за величественными животными и их кормление порадуют и взрослых, и детей. Вот несколько вариантов, где это можно сделать.

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Оленьи сады Валгунде

Примерно в 16 км от Елгавы находится Валгундский олений сад Buku audzētava, где можно посмотреть на лесных оленей, оленей Давида, муфлонов и ланей. Сады начали свою деятельность в 2003 году и сейчас, через почти 20 лет, огороженная территория в 500 га является домом для более чем 2000 благородных оленей, 300 ланей и 150 муфлонов.

Хотя зимой экскурсии по оленьему парку не проводятся, каждый может увидеть и покормить величественных животных. Следует отметить, что животным запрещено давать хлеб, но разрешается угощать их морковью, яблоками и капустой. Для наблюдения за животными обустроены специальные смотровые башни.

Дополнительная информация – ЗДЕСЬ.

Зоопарк Brieži



Этот минизоопарк находится буквально на выезде из Риги – в нем можно понаблюдать не только за величественными оленями, но и за многими другими животными (кроликами, голландскими карликовыми козами, овцами Хайдшнуке, шетландскими пони, ослами, белками и т.д.).

Также с 2015 года в зоопарке в Сауриеши разводят ланей и старейший в мире вид оленей – мунтжаков или карликовых оленей. Вход в сад платный и следует помнить, что кормит животных можно только купленными там же, на месте, вкусняшками.

Дополнительная информация о ценах и времени работы – ЗДЕСЬ.

Олений сад Dobelnieki

Олений сад расположен в красивом лесном массиве в Огресгальской волости. Это место, где можно обрести покой и насладиться свежим воздухом сельской местности, который особенно свеж зимой. В зимнее время года также предлагается насладиться теплым чаем после прогулки на свежем воздухе.

Олений сад работает с 2018 года. Поначалу ферма была небольшой, но со временем количество животных на ней увеличилось до трех стад оленей. "Оленей можно увидеть вблизи, так как они дружелюбны и охотно подходят к людям. Мы предлагаем прогулки, во время которых вы можете покормить оленей приготовленной нами едой", — рассказывают владельцы. Стоит отметить, что сад открыт только в субботу и воскресенье с 11:00 до 17:00.

Дополнительная информация о ценах – ЗДЕСЬ.

Олений сад Kārlēni



В Катварской волости Лимбажского уезда есть небольшой олений парк площадью 20 га. Однако его размер не значит, что там будет скучно или не интересно. Наоборот, сад расположен в чудесном месте, в окружении лесов, лугов и долин. Место, где можно насладиться красотой природы и забыть о городской суете, наслаждаясь наблюдениями за величественными оленями. В саду живет более 50 благородных оленей и ланей.

Для того, чтобы побывать в саду, нужно подать заявку заранее. Дополнительная информация – ЗДЕСЬ.

Олений сад в Аглоне

Олений сад в Аглоне появился около пяти лет назад. Сначала здесь обитало около 30 оленей, о постепенно их поголовье выросло до 40 с небольшим. Хоть стадо и небольшое, но часто бродит далеко от забора, поэтому хозяева заманивают их обратно колокольчиком, чтобы посетители смогли полюбоваться на этих величественных животных поближе, пока владельцы сада рассказывают как о самих животных, так и о процессе их разведения.

Для того, чтобы побывать в саду, нужно подать заявку заранее. Дополнительная информация – ЗДЕСЬ.

Олений сад Mežsētas



Еще один красивый парк оленей находится в Ругайском уезде. Это одно из первых хозяйств в Латвии, где началось разведение оленей. В настоящее время на площади около 200 га пасутся более 300 животных. Кстати, рядом с оленями в саду живут косули и кабаны.

"В самом дальнем вольере, где живут самцы оленей, во время гона, как говорят, можно наблюдать даже бои оленей, когда они, стуча своими мощными рогами, пытаются прояснить взаимоотношения и убедиться, кто в стаде самый сильный и ловкий", — пишет Ассоциация туризма Латгальского региона.

Это место мечты для любителей природы, которые хотят насладиться стадами красивых животных и восхитительными природными пейзажами. На территории сада также построены вышки для наблюдений за животными. Есть также беседка для пикника и пруды, где можно ловить рыбу.

Для того, чтобы побывать в саду, нужно подать заявку заранее. Дополнительная информация – ЗДЕСЬ.