Опрос: большинство жителей стран Балтии готовы путешествовать, если это будет безопасно

Четыре самых значимых условия, чтобы люди возобновили свои путешествия, – это улучшение эпидемиологической ситуации, получение вакцины, а также отмена установленных из-за Covid-19 требований самоизоляции и ограничений путешествий, свидетельствует проведенное Swedbank в странах Балтии исследование. Самые частые цели – отдых и посещение семьи, но примерно 40% жителей указали, что в этом году не планируют отправляться в путешествие.

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Больше всего жителей в Латвии (28%) и Литве (33%) были бы готовы отправиться в путешествие в том случае, если бы после возвращения не пришлось соблюдать самоизоляцию (в Эстонии – 19%). В свою очередь, в Эстонии самым значимым аспектом было бы улучшении эпидемиологической ситуации в регионе, куда собираются отправиться (23%), но важно это и для населения Латвии (25%) и Литвы (21%). Два других значимых фактора для возобновления путешествий – решение правительства об отмене ограничений путешествий (30% в Литве, 23% – в Латвии, 21% – в Эстонии) и получение вакцины от Covid-19 (27% в Литве; 18% и в Латвии, и в Эстонии).

В качестве цели путешествия чаще всего во всех странах Балтии упоминаются отдых и развлечения (79% респондентов в Эстонии, 76% в Литве и 73% – в Латвии). Вторая по значимости цель – посещение живущих за рубежом членов семьи и друзей (33% в Латвии; 30% – в Эстонии; 28% – в Литве). Третья цель, которую упомянули 11% опрошенных в Литве и 13% в Латвии и Эстонии, – это связанные с работой поездки.

Думают и о дополнительных видах защиты



Больше всего людей, отвечая на вопрос о соблюдении мер безопасности, упомянули, что соблюдали бы установленные в соответствующей стране ограничения (свыше 70% во всех странах). Примерно 45% людей в странах Балтии отправились бы в такой регион, где показатели заболеваемости низкие, а более половины были бы готовы во время путешествия носить маску и соблюдать требование дистанцирования.

Опрос населения показывает, что одна из мер безопасности, которое люди хотели бы использовать, отправляясь в зарубежную поездку, – это также страхование путешествий (это упомянули 42% респондентов в Эстонии, 33% – в Латвии и 22% – в Литве).

С учетом того, что у клиентов и в нынешних обстоятельствах может возникнуть потребность отправиться за рубеж, Swedbank начнет предлагать защиту страхования путешествий и от рисков Covid-19.