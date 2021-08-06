Опрос: только 47 % жителей Латвии этим летом используют отпуск

Нынешним летом менее половины жителей Латвии (47 %) уже использовали или планируют использовать свой отпуск.

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Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аптечной сетью Apotheka и исследовательской компанией Norstat*. Наиболее частыми причинами, из-за чего люди не уходят в отпуск, являются ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией, из-за чего планы на отпуск могут не реализоваться (30 %), человек лишился работы – соответственно, вопрос об отпуске автоматически отпадает (16 %), смена места работы, из-за чего уход в отпуск в летний период пока еще невозможен (6 %).

И хотя не у всех есть возможность отдохнуть, эксперты подчеркивают: отпуск жизненно необходим как для физического, так и для психологического самочувствия и здоровья в целом.

Из тех респондентов, которые этим летом уже побывали в отпуске или только собираются уйти в отпуск, большинство (37 %) намерены посвятить отдыху от одной до двух недель, 16% – от двух до трех недель, а 15 % запланировали отдых на период более месяца. 4 % респондентов сообщили, что планируют провести в отпуске всего лишь от одного до трех дней.

Чаще всего респонденты планировали провести отпуск на месте – то есть, не выезжая из Латвии (77 %), пояснив, что во время отпуска они просто воспользуются возможностью расслабиться и отдохнуть от повседневных дел, – например, будут проводить время на пляже, отправятся в походы или на экскурсии (50 %), приведут в порядок какие-то бытовые дела, до которых не доходили руки, пока надо было ходить на работу – например, завершат начатый дома ремонт, посвятят время саду-огороду (16 %), или просто насладятся отдыхом на природе, помогая родителям, бабушкам и дедушкам (11 %).

Что происходит, если долго не позволять себе отдохнуть душой и телом?

Постоянная перегрузка, повседневная рутина и постоянная работа в режиме решения постоянно возникающих проблем может вызвать у нашего мозга перегрев, – точно так же, как и у процессора компьютера. В результате снижается наша работоспособность: нам становится все труднее и труднее что-то запоминать, обрабатывать новую информацию, концентрироваться, делать несколько дел одновременно, равно как и эффективно участвовать в решении разного рода проблем. Может возникать забывчивость.

"Эмоционально мы оказываемся буквально на грани, уподобляясь надутому до предела воздушному шару, который может лопнуть даже в самой безобидной ситуации, что чревато возникновению конфликтных ситуаций как в семье, так и на работе. Может исчезнуть мотивация, желание работать, сотрудничать и стремиться к достижениям в трудовой деятельности, может снизиться желание работать над собой, улучшать взаимоотношения в семье и т. д. На физическом уровне мы все чаще испытываем бессилие и слабость, могут проявиться и психосоматические симптомы – в том числе боли различного вида без каких-либо медицинских причин", - говорит клинический психолог Анастасия Пушнякова.

Планировать время сознательно – не только для незавершенных работ, но и для отдыха

"Собираясь в отпуск, важно помнить, что необходимо посвящать время не только быту и приведению в порядок дел, до которых до сих пор не доходили руки, но и для отдыха. Безусловно, кому-то работа на огородном участке или строительство дома доставляет радость и кажется отдыхом, однако такого рода времяпровождение способствует истощению имеющихся запасов энергии. В результате после отпуска мы будем чувствовать себя такими же уставшими, как и до него. Поэтому важно планировать отпуск сознательно, оставив в нем достаточно времени на то, что мы называем именно отдыхом", - отмечает Анастасия Пушнакова.

4 рекомендации психолога по планированию отпуска с настоящим отдыхом

#1 Нарисовать внутреннюю карту

Отпуск и выходные – это именно то время, когда можно восстановить свои внутренние резервы. Поэтому, прежде чем планировать отдых, необходимо ответить себе на вопросы: "Чем я хочу заняться во время отпуска?", "Что вызывает у меня положительные эмоции?", "Что нравится моему телу?" и "Что дает отдых моему уму?". После того, как ответы на эти вопросы будут найдены, можно приступать к планированию, обязательно включая те вещи и мероприятия, которые прозвучали как ответы на заданные вопросы.

#2 Не винить себя

Порой полноценно насладиться отдыхом мешает ложное чувство вины – дескать, мы во время отпуска ленимся, предаемся праздности, не используем это время для чего-то полезного и т. д. Из-за этого желание получить положительные и приятные эмоции сменяется тревогой, разочарованием и даже стыдом. Поэтому, наслаждаясь отдыхом, не нужно винить себя и переживать, что в этот день вы не сделали ничего полезного, – делайте то, что доставляет вам удовольствие и создает хорошее самочувствие. То, что вы делаете, позволяя себе лениво расслабиться, является самым важным: это забота о себе и основа для того, чтобы в дальнейшем эффективно функционировать.

#3 Испытать все фазы отдыха

Чтобы отдых был полноценным, важно прочувствовать все фазы отдыха, и именно в такой последовательности: релаксация, восстановление и развлечения.

Чаще всего релаксация начинается не с ночного просмотра фильмов или сериалов, а с полноценного сна, необходимого для восстановления ума и тела. Затем стоит переключиться на занятия, дающие ощущение восстановления. Для кого-то это будет теплая ванна, косметические процедуры и/или чтение беллетристики, для кого-то, напротив, физкультура и спорт. И только когда вы почувствовали прилив сил в организме и желание получить новые, положительные впечатления, наступает время для развлечений – встречи с друзьями, поездки на экскурсии, вылазки на природу и т. д.

"В отпуске важно избегать крайностей. Потому что именно впадение в крайности приводит нас к тому, с чего мы начали – к неумению отдыхать. Иногда, когда человек полностью вымотан, он действительно может провести свой отпуск, проспав перед телевизором. А иногда противоположный вариант: внушив себе, что дорога каждая минута, мы перегружаем свой отпуск всевозможными активными развлекательными мероприятиями", - подчеркивает психолог.

#4 Найти баланс

Независимо от того, какого образа жизни – пассивного или активного, – вы придерживаетесь, очень важно во время отпуска найти время как для спокойных занятий (посмотреть фильмы, позагорать на пляже и т. п.), так и для более активных, – таких, например, как спортивные игры, походы и т. п. Однако важно помнить, что люди разные, и то, что для одного является отдыхом, для другого может таковым и не быть. И наоборот. Однако суть отпуска от этого не меняется: его главное назначение – это обновление наших внутренних ресурсов, а не растрачивание их до последнего на какие-то трудоемкие и энергозатратные занятия – например, на то, чтобы начать или завершить ремонт своего жилья.

Также важно подумать, в компании каких людей вы хотите отдохнуть – в коллективе, с супругом/супругой, с детьми. При этом не забывая, что нужно запланировать некоторое время и для того, чтобы побыть наедине с собой.

"Также необходимо найти баланс между новыми занятиями и привычными, знакомыми способами отдыха. Если вы чувствуете, что именно ассоциируется у вас с отдыхом, стоит периодически это повторять. Тогда вам не придется напрягаться, чтобы продумывать, как вы будете проводить отпуск, и составлять длинный список всего того, что вам для этого понадобится: вы уже все будете знать заранее и сможете сразу начать получать удовольствие от отдыха", - советует Анастасия Пушнякова.