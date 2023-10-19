Осень в Юрмале: три занятия для детей и их родителей, чтобы никому не было скучно

Следующая неделя в Латвии пройдет по знаком школьных каникул – с 21 по 29 октября дети, наконец, смогут отдохнуть от ранних подъемов и домашних заданий и заняться чем-нибудь более интересным. В Юрмале, например, в это время пройдет неделя осенних экскурсий.

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В течение всей недели каждый день у всех желающих будет возможность отправиться на поиски приключений, познакомиться с архитектурой города и его природой, посетить разнообразные учреждения и заглянуть за двери, которые обычно ежедневно закрыты для посетителей. В общей сложности для детей и взрослых предлагается около 100 образовательных, просветительских, творческих и спортивных мероприятий.

Образовательные экскурсии

Foto: Artis Veigurs

В этом году экскурсионный маршрут включает в себя посещение Дубултской лютеранской церкви и возможность посмотреть на Юрмалу с церковной башни, а также экскурсию на историческую бумажную фабрику Sloka.

Посетители смогут познакомиться с историей водонапорной башни в Кемери, узнать о ее работе в наши дни, посетить панорамные площадки башни, в том числе 42-метровую смотровую площадку, и запечатлеть себя на ретро-фотографиях.

Созданный в этом году культурно-туристический маршрут по тропам Иманта Зиедониса предложит экскурсию по местам Юрмалы, связанным с юностью поэта.

В Юрмальском музее под открытым небом можно будет провести день в старинной усадьбе юрмальского рыбака – узнать, где хранили рыбу, когда еще не были изобретены холодильники, узнать, что такое "черная баня", как рыбаки определяли прогноз погоды и какую спа-процедуру придумали жены рыбаков.

В музеях и культурных центрах Юрмалы также проводятся экскурсии. Историк Валдис Гаварс проведет экскурсию по дому Райниса и Аспазии "Rainis sēta", где когда-то собирались поэты, художники и общественные деятели. В старинном доме Аспазии в Дубулты вы сможете познакомиться с бытом выдающегося латышского поэта и открыть для себя тайны дома Аспазии.

Выставочный дом Булдури предлагает возможность познакомиться с творчеством юрмальского художника Валдиса Бушса, осмотреть его мастерскую и увидеть работы выдающегося пейзажиста.

Заглянуть за кулисы

Foto: Artis Veigurs

Во время экскурсионной недели можно будет посетить и предприятия Юрмалы, чтобы познакомиться с различными профессиями и узнать больше о том, как работают предприятия.

Школьники узнают об осенних работах в теплицах Булдури, где они увидят широкий спектр растений и смогут посадить свои собственные травы или комнатные растения, чтобы забрать их домой.

Экскурсия в пожарно-спасательную службу позволит познакомиться с повседневной жизнью пожарного, посмотреть на пожарную технику и оборудование.

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Посещение швейной фабрики, занятия по шелкографии позволят всем желающим изготовить свой собственный сувенир из Юрмалы – тканевую сумку с принтом.

Участники экскурсионной недели также посетят фабрику по производству оборудования для детских площадок, где узнают, как изготавливается и проектируется игровое оборудование.

Для тех, кто интересуется индустрией гостеприимства, отели Юрмалы предлагают экскурсию по своим гостиничным номерам и расскажут о том, как за три часа можно убрать и подготовить 190 номеров. Бармен отеля расскажет о своей работе, и у вас будет возможность самостоятельно приготовить полезные коктейли из сезонных фруктов и овощей.

Пешие прогулки, путешествия и игры по ориентированию

Foto: Artis Veigurs

Для любителей активного образа жизни предлагаются прогулки на лодке по Кемерскому болотному каналу, восход солнца на SUP-доске или байдарке по Кемерскому болотному озеру, а также прогулка на плавучей террасе по реке Лиелупе к Белой дюне – одному из самых красивых охраняемых природных объектов Юрмалы.

Любознательные и активные смогут принять участие в увлекательных играх по ориентированию в городе, решая интерактивные задания по фотоориентированию.

Предусмотрены как бесплатные, так и платные мероприятия для детей и взрослых. Количество участников в каждом мероприятии ограничено, поэтому предварительная регистрация обязательна. Зарегистрироваться на экскурсии можно в электронном виде на сайте visitjurmala.lv или позвонив в Юрмальский центр туристической информации по адресу 67147900.