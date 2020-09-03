Средневековый Лиелстраупский замок, в котором в течение 50 лет располагалась наркологическая больница, теперь открыт для всех желающих. Больница закрылась в конце 2017 года, и теперь местное самоуправление хочет обновить замок и превратить его в популярный туристический объект.

Как сообщил DELFI руководитель юридического отдела Минздрава Раймондс Осис, в прошлом году окончательно завершились тяжбы, которые велись между министерством и Страупским приходом 10 лет. Предметом спора оказалась дорога между церковью и замком и часть территории. Проблемы возникли из-за того, что замок и церковь считаются одним зданием, но приход не был согласен с границами территории, которые очертила Государственная земельная служба. Этим летом замок в конце концов был вписан в Земельную книгу, и теперь министерство готово передать его самоуправлению Паргауйского края.

"У Министерства здравоохранения было два варианта – продать Лиелстраупский замок или передать в хозяйственное ведение кому-нибудь другому. Но мы не хотели продавать Лиелстраупский замок. Поэтому решили передать его самоуправлению, которое желает там хозяйствовать. Хозяйственное обслуживание – совершенно не наша сфера", – подчеркивает Осис. Решение о передаче замка самоуправлению еще не рассмотрено Кабинетом министров, и в Минздраве не знают, когда это произойдет – для этого необходимо провести оценку имущества. Возможно, решение будет принято уже в этом году.