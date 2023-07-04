От одного евро до трех миллионов. Какие усадьбы и замки можно купить в Латвии

Недавно мы услышали историю о том, как потомок бывших владельцев замка Лиелстраупе хотел вернуть себе родовой дом и получил отказ. Очевидно, что семейная история сыграла свою роль в том, почему ему понадобился именно этот замок, но если желание просто стать владельцем поместья или замка, то в Латвии есть много возможностей, где развернуться!.

Delfi собрал актуальные предложения, изучив сайты агентств недвижимости и порталы объявлений. Цены варьируются в широком диапазоне – от одного евро до нескольких миллионов. Это и понятно, ведь выставленные на продажу объекты сильно различаются по размеру и площади, а также по состоянию: одни требуют полной (и потому очень, очень дорогой) реконструкции, другие – мелкого ремонта и качественной уборки.

Интересно, что почти все эти впечатляющие и исторические объекты выставлены на продажу более года, а некоторые владельцы уже почти отчаялись избавиться от старого исторического здания.

Один евро – и ты помещик!

Да, именно так сейчас звучит объявление о продаже усадьбы большого Мадлиенского имения, расположенного относительно недалеко от Риги, в Огрском самоуправлении, за один евро. Четыре года назад запрашиваемая цена за эту недвижимость составляла 337 000 евро.

Как это обычно бывает с очень дешевыми предложениями, впоследствии вам придется вложить значительные средства. Поместье находится в плачевном состоянии и потребует значительных инвестиций, чтобы привести его в порядок.