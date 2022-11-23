От Скандинавии до Испании: Топ-5 стран, куда хотят переехать латвийцы

Жизнь в Латвии становится дороже с каждым месяцем – в октябре этого года по сравнению с годом ранее уровень инфляции составил 21,8%, тогда как в среднем по ЕС – 11,5%, а в Скандинавии и того меньше: Норвегия – 7,5%, Швеция - 9,3%, Дания - 10,1%. Не удивительно, что почти каждый второй латвиец (46%) всерьез задумывается о переезде за границу, причем тех, кто планирует покинуть страну навсегда, в два раза больше, чем тех, кто планирует "переждать бурю", отправившись на заработки.

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Опрос международной языковой школы Daria Pure language school, проведенный в сотрудничестве с исследовательским бюро Norstat Latvia, показал, что в отдаленной перспективе за границу планируют переехать 18% латвийцев: 9% уже сейчас занимаются планированием, хотя конкретные сроки переезда не обозначают, и еще столько же (9%) – продумывают эту возможность как план В. Почти каждый пятый, то есть еще 18% жителей Латвии, уже вплотную занялись организацией переезда.

"Как правило, детальное планирование переезда начинается с тесного общения со своими контактами за границей – кто где живет, хорошо ли устроился, каковы нюансы организации быта. Самые ответственные начинают учить язык еще на родине – осенью этого года, в преддверии больших счетов за отопление, мы почувствовали наплыв учеников, которые еще будучи в Латвии хотели начать изучать иностранные языки, приходя на курсы целыми семьями, - рассказывает Дарья Нечепуренко, основатель и руководитель международной языковой школы Daria Pure language school, добавляя, что, согласно исследованию, переезжать планируют главным образом люди до 40 лет: так, среди людей в возрасте от 18 до 29 лет таковых 35%, а среди тех, кому от 30 до 39 лет – 34%. В следующих двух когортах планирующих переезд за границу уже меньше – 29% и 17% соответственно.

Топ стран, куда латвийцы собираются переезжать, удивляет тем, что в нем нет Великобритании – традиционного лидера эмиграционных топов:

Германия – 14% опрошенных собираются именно туда, Испания – 11%, Норвегия – 9%, Швеция – 7%, Россия – 7%.

"Немного иронично, что в либеральную Швецию собирается переехать столько же людей, сколько и в автократичную Россию, и даже по возрастам среди опрошенных нет никакой разницы, хотя можно было бы предположить, что в Россию собираются люди более старшего возраста, а в Швецию – молодежь. На самом деле, люди в возрасте от 40 до 59 лет в основном планируют переехать в Испанию, а молодежь от 18 до 39 лет – в Германию и Норвегию", - комментирует руководитель языковой школы.

"Поскольку за рубеж, как правило, переезжают семьи с детьми, нам очень часто пишут и спрашивают про организацию быта – как найти работу, как устроить детей в школу или садик, как долго в какой-то стране может находиться супруг, если он не работает, какова налоговая система. Отвечая на этот запрос, мы с командой решили выйти за пределы преподавания языков и подготовили интеграционный курс, в рамках которого у тех, кто планирует переезд, будет возможность встретиться с экспертами и задать им свои вопросы, получив компетентные ответы. Ведь очень часто родственники и друзья не знают каких-то нюансов, которые относятся именно к вашей семье", - рассказывает Дарья, добавляя, что в данный момент такой курс доступен по переезду в Норвегию, но в будущем планируется и для тех, кто хочет переехать в Великобританию и Испанию.

Опрос также показал, что среди латышей желающих переехать в целых два раза меньше, чем среди русскоговорящих: 20% против 39%. Однозначно не планируют переезд 61% латышскоговорящих респондентов и 41% русскоговорящих.

Опрос проводился исследовательским бюро Norstat Latvia в октябре 2022 года, в нем приняло участие 1009 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.