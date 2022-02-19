От скрытого сокровища до царь-камня. Прогулки на природе: 17 идей для отдыха на выходных
Foto: Nataly Hlapkovska

После недели, проведенной за работой, очень важно выбраться куда-нибудь на выходных – подышать свежим воздухом, погулять, да и просто побыть на природе.

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Для того, чтобы спланировать себе отличный отдых, не обязательно ехать куда-то далеко. Если вам не хочется особенно активного отдыха, а в планы входит лишь небольшая прогулка и, желательно, неподалеку от Риги, то вот 10 идей, куда можно заглянуть в субботу и воскресенье.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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ФОТО. Сказочный зимний пейзаж Синих гор в Огре 

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ФОТО. Скрытое сокровище рядом с Ригой: природная тропа вокруг карьера Лидума 

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Путешествие во времени: пестрая история Бириньского замка и его легенды (ФОТО) 

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ФОТО. Прямо под Ригой: Пешеходная тропа на острове Доле 

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ФОТО. Вся Рига у ваших ног: смотровая вышка Бумбу Калнс 

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ФОТО. Живописная прогулка по заснеженному Ценскому болоту 

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ФОТО, ВИДЕО: Прогулка по новой гарциемской тропе, ведущей к морю 

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ФОТО: Отличное место для прогулки на природе: городище Бабитес 

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Идея для путешествия на выходные: Даугавгривская крепость 

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ФОТО. Заброшенный санаторий в Балдоне, который когда-то был крупнейшим в Российской империи 

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ФОТО. Природная тропа Риекстукална: Картинная галерея под открытым небом 

Балдонская обсерватория: Место, где можно увидеть мир звезд 

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ФОТО. Совсем рядом с Ригой: охотничий замок и природная тропа в Инчукалнсе 

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ФОТО. Поразительный парк каменных скульптур Паула Яунземса в Вакарбулли 

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ФОТО. Величественное Даугмальское городище с высоты птичьего полета 

ФОТО. Рижское взморье: остов бетонного корабля в устье Даугавы и "Царь-камень" на Мангальсале 

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ФОТО. Увековечили эпоху: Бетонные блоки с советской символикой неподалеку от Царникавы 

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Природная тропа Балдоне Царникава Поместья и замки Латвии Активный отдых Даугавгрива Огре
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