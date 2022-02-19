От скрытого сокровища до царь-камня. Прогулки на природе: 17 идей для отдыха на выходных

После недели, проведенной за работой, очень важно выбраться куда-нибудь на выходных – подышать свежим воздухом, погулять, да и просто побыть на природе.

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Для того, чтобы спланировать себе отличный отдых, не обязательно ехать куда-то далеко. Если вам не хочется особенно активного отдыха, а в планы входит лишь небольшая прогулка и, желательно, неподалеку от Риги, то вот 10 идей, куда можно заглянуть в субботу и воскресенье.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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