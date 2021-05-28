Отдых в Курземе: куда отправиться погулять на выходные?
Foto: Ainars Gaidis

Совсем недавно Тургид рассказывал о то, куда поехать на выходные, если вы планировали прокатиться по северной части Латвии. Теперь же настало время отправиться в Курземе – в сторону Колки, в окрестности Вентспилса и Лиепаи или куда-нибудь поближе к границе с Литвой.

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В Курземе невероятное количество мест, в которые стоит съездить, и перечислять все их здесь займет слишком много времени. Тургид выбрал немногим более 30 и еще столько же остались "за кадром". Главное, что здесь можно найти абсолютно все, что душе угодно: природные тропы, замки, советское наследие, заброшенные места и т.д. и т.п.

Да, до некоторых мест придется ехать чуть дольше, чем хотелось бы, но что такое два часа в пути, если в конце вас ждет отличная прогулка? Так что – выбирайте, куда поехать, и стартуйте прямо в субботу утром! Раньше выедешь – меньше машин с людьми (как на трассе, так и в выбранном вами месте).

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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ФОТО. Потерянная Латвия: Усадьба Шкедес в Салдусском крае 

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ФОТО. По дороге на Колку – Белая дюна у Рои 
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Природная тропа Поместья и замки Латвии Активный отдых Курземе Мызы и замки Латвии
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