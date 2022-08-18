Отдых в Курземе: куда отправиться погулять на выходные?
Foto: Ainars Gaidis

Совсем недавно Тургид рассказывал о то, куда поехать на выходные, если вы планировали прокатиться по северной части Латвии. Теперь же настало время отправиться в Курземе – в сторону Колки, в окрестности Вентспилса и Лиепаи или куда-нибудь поближе к границе с Литвой.

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В Курземе невероятное количество мест, в которые стоит съездить, и перечислять все их здесь займет слишком много времени. Тургид выбрал немногим более 50 и еще столько же остались "за кадром". Главное, что здесь можно найти абсолютно все, что душе угодно: природные тропы, замки, советское наследие, заброшенные места и т.д. и т.п.

Да, до некоторых мест придется ехать чуть дольше, чем хотелось бы, но что такое два часа в пути, если в конце вас ждет отличная прогулка? Так что – выбирайте, куда поехать, и стартуйте прямо в субботу утром! Раньше выедешь – меньше машин с людьми (как на трассе, так и в выбранном вами месте).

ФОТО: Окутанный тайнами и легендами Айзвикский парк в южной Латвии  40
ФОТО. Приятная прогулка и отдых у воды – природная тропа на острове Зиргу 
ФОТО. Природная тропа Купскалну в Бигауньциемсе 
ФОТО. Жемчужина среди пешеходных троп – прогулка по Циравскому лесопарку  44
ФОТО. Сваи, птицы и удивительный восход солнца на Колке  22
Памятник лату, научный центр, олений сад и другие объекты, которые появятся в Вентспилсе в этом году  26
ФОТО. Прогулочная тропа по парку Каздангского дворца с вышкой и пешеходным мостом через озеро  409
ФОТО. Утраченная слава: Руины необычной церкви Смайжу в Приекульском крае  25
ФОТО. Замок в Дундаге, где живет Зеленая дама  231
ФОТО. Крупнейший памятник в Латвии? Усадьба Попес и ее аллея  26
ФОТО. Усадьба Вирка в Кулдиге: очарование старины в современном интерьере 
ФОТО. Озеро Энгурес — дикие лошади и тропа орхидей  21
ФОТО. Через лес, мимо бобровой плотины и озер – прогулка по природной тропе болота Васениеку 
ФОТО. Усадьба Шлокенбека, где когда-то находилась самая большая винокурня в Тукумском приходе  92
ФОТО. Маршрут выходного дня: Неторопливая прогулка по природной тропе озера Бушниеку  129
ФОТО. Загадочная древняя долина Эмбуте в Курземе 
ФОТО. Природный парк "Бернати", где можно подняться на самую высокую дюну в Латвии  269
ФОТО. Вантовый мост через Ирбе — самую большую реку Северного Курземе  131
ФОТО. "Советский Диснейленд" – самая необычная детская площадка в Курземе  (1)
ФОТО. Впечатляющий Вентас румба с высоты птичьего полета  77
ФОТО. Яркое поместье Зантес и его не менее красивые окрестности 
ФОТО. Необычный вид на море: открылся новый объект военного наследия - башня 46-й батареи береговой охраны  142
ФОТО. Захватывающий пешеходный маршрут: 16-километровый круг около Кандавы  397
ФОТО. Впечатляющий Эдольский замок на закате 
ФОТО. Цветные водоемы: Бирюзовое озеро Лачкрога в Курземе  (1) 437
ФОТО. Экстремальный туризм в Курземе: ночь в землянке у моря  (1) 216
ФОТО. Утраченная слава: Поместье Зентене в Тукумском крае  (4)
ФОТО. Природная тропа Яньупитес неподалеку от Тукумса  132
ФОТО. Скрытое сокровище Курземе – Пелдангские пещеры  302
ФОТО. Эффектный водопад Вирсайшу, к которому ведет природная тропа  34
ФОТО. Малоизвестный, но очень симпатичный водопад Ольупитес  77
ФОТО. Как зимой выглядит крупнейший в Латвии чистый родник  254
ФОТО. Тропа Вилкачу – новое место для прогулок около Тукумса 
Что за замок без легенды? Яунмокскому замку исполняется 120 лет  (1) 41
ФОТО. Прогулка по болотной тропе Дуникас: 5 километров одиночества  50
Зимний водопад Валгалес в Талсинском крае  127
ФОТО. Красиво и зимой: замерзающие водопады Ивандес  74
ФОТО. Советская разруха и неожиданное восстановление: история усадьбы Марас  102
ФОТО. Гигант Курземского побережья – Большой камень Павилосты  71
ФОТО. Жемчужина Курземе – водопад Абавас румба  134
Маршрут выходного дня: городище Лагздене  29
ФОТО. Осенняя прогулка по природной тропе вдоль реки Роя 
ФОТО: 10-километровая Тропа свободы в Лиепае  (3) 143
ФОТО: Природная тропа Калнансу вокруг Бездонного озера 
ФОТО. Протянувшаяся вокруг озера Усмас природная тропа Элкрага 
ФОТО: Отличное место для прогулок – обрыв Сталдзене под Вентспилсом 
ФОТО. Место для фантастической прогулки: природная тропа Петерэзерс 
ФОТО. Смотровая площадка и мост через озеро: пешеходная тропа в Казданге  42
ФОТО. Природная тропа Эважу, ведущая прямо к отвесному берегу 
ФОТО. Заброшенный аэродром в Вайнёде – первые дирижабли в Латвии, охрана границ СССР и сараи для сена  204
ФОТО. Невероятный пейзаж: уникальный пруд с островами неподалеку от границы Латвии и Литвы  435
ФОТО. Усадьба Айзупес, в которой когда-то учили лесников 
ФОТО. Потерянная Латвия: Усадьба Шкедес в Салдусском крае  (1)
ФОТО. По дороге на Колку – Белая дюна у Рои 
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Природная тропа Поместья и замки Латвии Активный отдых Курземе Мызы и замки Латвии
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