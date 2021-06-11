Отдых в Латгалии: куда отправиться погулять на выходные?
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На носу очередные выходные и вместо того, чтобы сидеть дома, давайте отправимся с вами в Латгалию. Тургид уже писал о том, как можно провести выходные в Курземе и Видземе, а теперь настало время страны голубых озер.

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Латгалию не зря называют краем голубых озер: в ней более 1200 озер и каждое из них стоит посетить. Отдых на воде или у воды в Латгалии понравится не только тем, кто хочет освежиться, но и любителям рыбной ловли. Также посещение Латгалии немыслимо без восхождения хотя бы на одну смотровую башню, прогулки по приусадебному парку или короткого похода по одной из природных троп.

Мы собрали вместе далеко не все места в Латгалии, но, надеемся, что и среди них вы найдете то направление, куда заходите отправиться в свой выходной.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Природная тропа Поместья и замки Латвии Активный отдых Латгалия Мызы и замки Латвии
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