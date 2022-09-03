Отдых в Латгалии: куда отправиться погулять на выходные?
Foto: DELFI

На носу очередные выходные и вместо того, чтобы сидеть дома, давайте понадеемся, что дождей не будет и отправимся с вами в Латгалию. Тургид уже писал о том, как можно провести выходные в Курземе и Видземе, а теперь настало время страны голубых озер.

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Латгалию не зря называют краем голубых озер: в ней более 1200 озер и каждое из них стоит посетить. Отдых на воде или у воды в Латгалии понравится не только тем, кто хочет освежиться, но и любителям рыбной ловли. Также посещение Латгалии немыслимо без восхождения хотя бы на одну смотровую башню, прогулки по приусадебному парку или короткого похода по одной из природных троп.

Мы собрали вместе далеко не все места в Латгалии, но, надеемся, что и среди них вы найдете то направление, куда заходите отправиться в свой выходной.

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ФОТО. Фантастическая Адамовская природная тропа, с которой открываются отличные виды 
ФОТО. Молитвенный дом в Резекне, где находится второй по величине колокол в странах Балтии  (2) 463
ФОТО. Каменная тропа Яунсташулю или Культовые камни горы Маконькалнс 
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ФОТО. Красота и тишина: Болотная тропа Тейрумнику возле Лубанского озера 
ФОТО. Благоустроенное место для отдыха: пешеходная тропа вдоль озера Свентес 
ФОТО. Роскошная Свентская усадьба в Даугавпилсском крае  (2) 28
ФОТО: Необычный парк Ликсненской усадьбы 
ФОТО. Более 400 скульптур: уникальная гора Царя Иисуса в Аглоне 
ФОТО. Жемчужина Селии – Гарсенский замок с Синей дамой 
ФОТО. Необычная зелено-голубая вода: впечатляющий карьер Ругелю  54
ФОТО. Поместье Асарес, в котором когда-то был зимний сад и подземные ходы  41
ФОТО. Путешествие во времени: Червонка – сказочный замок из Латгалии  257
ФОТО. Как выглядит самая большая ива в Балтии  375
ФОТО. Короткая, но заманчивая болотная тропа в Андрупене  251
ФОТО. Познаем Латгалию: маленький, но легендарный поселок Дрицани  140
ФОТО. "Ледяные блинчики" - необычное чудо природы на шлюзах Айвиексте  46
От господского дома до больницы и штаба полиции: судьба Бонифацевской усадьбы 
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Объехать Латгальское море: 37 километров на велосипеде вокруг озера Разнас  (5)
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Природная тропа Поместья и замки Латвии Активный отдых Латгалия Мызы и замки Латвии
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