Отдых в Видземе: куда отправиться погулять на выходные?

Если вы ищете какое-то интересное место для прогулки, то знайте – в Видземе таких мест полно! Но куда конкретно стоит поехать?

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В Видземе нет недостатка в прекрасных природных объектах. Здесь и есть и родники, и водопады, а уж сколько природных троп! – на любой вкус. И это мы не говорим о невероятном числе утесов, расположенных вдоль побережья, а также вдоль Гауи, Салацы и их притоков. Можно, например, отправиться посмотреть на самое мощное обнажение белого песчаника в странах Балтии – утес Ситиеньиезис. Или найти дорогу к третьему по величине водопаду в Латвии – Даудас. Или доехать до Мазсалацы и пройтись по самой, на наш взгляд, красивой тропе в стране – тропе Сканякална.

А еще вас ждут разнообразные поместья и то, что осталось от них… Мы собрали вместе далеко не все места в Видземе, но, надеемся, что и среди них вы найдете то направление, куда заходите отправиться в свой выходной.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.