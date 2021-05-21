Отдых в Видземе: куда отправиться погулять на выходные?
Foto: Nataly Hlapkovska

Если вы ищете какое-то интересное место для прогулки, то знайте – в Видземе таких мест полно! Но куда конкретно стоит поехать?

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В Видземе нет недостатка в прекрасных природных объектах. Здесь и есть и родники, и водопады, а уж сколько природных троп! – на любой вкус. И это мы не говорим о невероятном числе утесов, расположенных вдоль побережья, а также вдоль Гауи, Салацы и их притоков. Можно, например, отправиться посмотреть на самое мощное обнажение белого песчаника в странах Балтии – утес Ситиеньиезис. Или найти дорогу к третьему по величине водопаду в Латвии – Даудас. Или доехать до Мазсалацы и пройтись по самой, на наш взгляд, красивой тропе в стране – тропе Сканякална.

А еще вас ждут разнообразные поместья и то, что осталось от них… Мы собрали вместе далеко не все места в Видземе, но, надеемся, что и среди них вы найдете то направление, куда заходите отправиться в свой выходной.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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ФОТО. Впечатляющий Слунский утес в Кримулдском крае 

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ФОТО: Природная тропа озера Лиелэзерс, с которой открываются живописные виды 

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ФОТО. Старый парк – красивое и ухоженное место для прогулок в Смилтене 

ФОТО: Удивительная пешеходная тропа вдоль озера Билска 

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ФОТО. Отличное место для прогулки: усадьба Юмурдас и ее романтический парк 

ФОТО, ВИДЕО. Поход по Гауе: 17-километровый маршрут с лучшими видами на долину реки 

ФОТО. Самая красивая в Латвии: тропа Сканякална в Мазсалаце 

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ФОТО. Замок Лиелстраупе, где когда-то находилась наркологическая клиника 

ФОТО: Родники Межмуйжас под Сигулдой 

ФОТО. Как выглядит самая большая ива в Балтии 

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Неизвестная Латвия: где находится третий по высоте водопад? 

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ФОТО: Озеро Ниедрайс и его живописные окрестности 

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