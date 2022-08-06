Отдых в Видземе: куда отправиться погулять на выходные?
Foto: Nataly Hlapkovska

Если вы ищете какое-то интересное место для прогулки, то знайте – в Видземе таких мест полно! Но куда конкретно стоит поехать?

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В Видземе нет недостатка в прекрасных природных объектах. Здесь и есть и родники, и водопады, а уж сколько природных троп! – на любой вкус. И это мы не говорим о невероятном числе утесов, расположенных вдоль побережья, а также вдоль Гауи, Салацы и их притоков. Можно, например, отправиться посмотреть на самое мощное обнажение белого песчаника в странах Балтии – утес Ситиеньиезис. Или найти дорогу к третьему по величине водопаду в Латвии – Даудас. Или доехать до Мазсалацы и пройтись по самой, на наш взгляд, красивой тропе в стране – тропе Сканякална.

А еще вас ждут разнообразные поместья и то, что осталось от них… Мы собрали вместе далеко не все места в Видземе, но, надеемся, что и среди них вы найдете то направление, куда заходите отправиться в свой выходной.

ФОТО. Чертова пещера, шашки и мельничный пруд: небольшая, но очень симпатичная природная тропа в Рауне 
ФОТО. Спрятанные от любопытных глаз: Оранжевые источники Давида неподалеку от Цесиса 
ФОТО. Веселавское поместье – дом на острове и белая дама в качестве привидения 
ФОТО. Покой и нетронутая природа на природной тропе Даугену  65
ФОТО. Кокмуйжский замок в Видземе, который когда-то был самой крупной пивоварней в Царской России  26
ФОТО. Выше пятиэтажки! Впечатляющие развалины Раунского замка, в котором когда-то жил рижский архиепископ  45
ФОТО: Потрясающе красивый летний закат у смилтенского "Стоунхенджа" 
ФОТО. Путешествуем по Латвии: Впечатляющее Одзиенское поместье  24
ФОТО. Жужжать не воспрещалось! Необычная Вецбебрская усадьба, в которой когда-то пчеловодов учили 
ФОТО. 12-километровый маршрут к невероятной скальной стене Личу-Ланьгю и утесу Гривини  76
ФОТО. Одна из лучших в Латвии – природная тропа вокруг озера Пурэзерс  33
ФОТО. Впечатляющая липовая аллея в Катвари, где деревья растут вверх ногами 
ФОТО. Прогулка по чудесной природной тропе Визлас к валуну Жаклю  115
ФОТО. Небольшая симпатичная природная тропа в Закюмуйже в 25 километрах от Риги 
ФОТО. Могучий сейский дуб – один из самых больших и самых старых дубов в Латвии  87
ФОТО. Совсем рядом с Ригой: охотничий замок и природная тропа в Инчукалнсе  33
ФОТО. Руины Розбекского замка, который история не пощадила  37
ФОТО. Веренская усадьба и впечатляющая вышка для наблюдения за пожарами неподалеку от Мадлиены  737
ФОТО. Позабыта и позаброшена: принадлежавшая когда-то немецким баронам Сейская усадьба 
ФОТО: Старинная Буртниекская усадьба с парком и тропой для прогулок  43
ФОТО. Руины Кокнесского замка, одного из самых крупных и важных средневековых замков Латвии 
ФОТО. Уникальный Стамериенский дворец в окружении двух озер  76
ФОТО. Утес Вецземью – место, где снимали известный фильм "Долгая дорога в дюнах"  195
ФОТО. Утраченная слава: Заброшенная церковь в Лидере 
ФОТО. Церковь, пещера, гигантский камень и источник: Летняя прогулка по Кубесельской природной тропе длиной 3,6 км  27
ФОТО. Могучая скала Личу-Ланьгю, скрытая от любопытных глаз за зеленой пеленой 
ФОТО. Небольшие бурлящие кратеры: Как выглядят необычные родники Вецаутиню  23
ФОТО. Природная тропа мельницы Иерики в сказочном обличье (всего 72 км от Риги)  107
ФОТО. Природная тропа Риекстукална: Картинная галерея под открытым небом 
ФОТО. Самая красивая в Латвии: тропа Сканякална в Мазсалаце  303
ФОТО. Как выглядит озерный замок Арайши после реконструкции 
ФОТО. Отличное место для неспешной прогулки – дендрологический парк Силвы 
ФОТО. Прекрасное место для весенней прогулки – мистический Зилайскалнс  (1) 388
ФОТО. Гора Сканстес – старинное городище в самом центре Эргли  (1) 33
ФОТО. Руины в Смилтене, напоминающие известный британский Стоунхендж  (1)
ФОТО. Утес Сиетиньиезис - самое мощное обнажение белого песчаника в странах Балтии  137
ФОТО. Сокровище реки Брасла – Бульский утес 
ФОТО. Впечатляющий Слунский утес в Кримулдском крае  653
ФОТО. Вестиенское поместье, на месте которого когда-то находились военные укрепления  138
ФОТО. "Классика" Видземского побережья – утесы Эжургу  173
ФОТО. Метеоритный кратер в Смилтене, привлекающий самых любопытных гостей города  (2)
Впечатляющие Красные скалы на берегу реки Салацы 
ФОТО. Природная тропа Цецилю, где когда-то жил черт с двумя ведьмами  288
ФОТО. Деревянный мостик прямо в озеро – фантастическое место для отдыха в Катвари 
ФОТО. Усадебный комплекс поместья Ранкас и его сказочное окружение  (1)
ФОТО. Парк сказок Викса с разнообразными деревянными скульптурами 
ФОТО. Всего в часе езды от Риги: благоустроенный Ледургский дендрарий с пешеходными тропами  (2)
ФОТО. Старый парк – красивое и ухоженное место для прогулок в Смилтене  335
ФОТО: Удивительная пешеходная тропа вдоль озера Билска 
ФОТО. Бывший соперник Кёкенхофа - Кокмуйжский замок в Видземе 
ФОТО. Отличное место для прогулки: усадьба Юмурдас и ее романтический парк 
ФОТО: Озеро в Смилтенском крае, напоминающее контур Латвии  (1) 26
ФОТО: Смотровая башня Меньгелес и весенняя природная тропа  219
ФОТО. Семейная поездка: парк "Беверинские лабиринты" с 370 деревянными скульптурами  (1) 323
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