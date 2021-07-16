Отдых в Земгале: Куда отправиться погулять на выходные?
Foto: F64

Синоптики обещают, что на выходных жара немного спадет и, мы надеемся, что на улице станет возможно находиться не только ранним утром и поздним вечером. А, значит, появится шанс отправиться куда-нибудь на прогулку.

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Тургид уже писал о том, куда можно поехать в Курземе, Видземе и Латгалии. Неохваченным осталось лишь Земгале, в котором тоже есть множество интересных и любопытных мест. В Средние века Земгалия была частью Курляндии и в ее составе стала составной частью Латвии, поэтому на гербе Латвии она не представлена отдельной звездочкой, а лишь в связке с Курляндией.

Наиболее крупные города Земгале — бывшая столица Елгава, а также Тукумс, Добеле и Бауска. Кстати, в Тукумсе как раз в эти выходные проходит Праздник роз. Если по городу бродить не хочется, то можно отправиться в Рундале, где, кстати, 17 июля пройдет летняя ярмарка. Поблизости от Рундальского, кстати, расположены еще три замка, построенные в конце XVIII века — Межотне, Кауцминде и Борнсминде.

Мы собрали вместе далеко не все места в Земгале, но, надеемся, что и среди них вы найдете то, куда заходите отправиться в свой выходной.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Чудесная усадьба Вилцес, окруженная фантастическим ландшафтным парком 

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Место с необычной легендой: усадебный комплекс Спиргуского поместья 

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Прогулка по парку Бауского замка 

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Маршрут выходного дня: что посмотреть в Рундальском крае 
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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Природная тропа Поместья и замки Латвии Активный отдых Земгале Мызы и замки Латвии
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