О том, что распространение вируса колоссально повлияло на заведения общественного питания, говорилось немало — многие места были вынуждены закрыться и на время прекратить работу. DELFI подготовил перечень рижских кафе и ресторанов, которые уже открылись для посетителей и предлагают возможность насладиться трапезой на свежем воздухе — на просторных (или не очень) террасах.

Valtera restorāns — ода местным сезонным продуктам

Адрес: ул. Миесниеку, 8, Рига.

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Как рассказывает владелец ресторана Валтерс Зирдзиньш, с 14 марта по 14 мая ресторан был закрыт, и на кухне пекли только кисло-сладкий хлеб — "скорее, просто ради удовольствия". С 15 мая ресторан возобновил работу.

Большая часть блюд готовится из местных продуктов. "Мы всегда поддерживали местного производителя, — говорит Зирдзиньш и добавляет, что меню необширное, зато "свежее и очень сезонное". — "Еда современная, но главный акцент мы всегда делали на вкус".

На данный момент в сезонном меню ресторана — блюда из спаржи, местного ревеня и клубничные десерты, очень вкусный суп, местная говядина, курица и вегетарианские блюда.

Fazenda — средиземноморская кухня с латвийской ноткой

Адрес: ул. Нометню, 7, Рига.

"Из-за кризиса нам пришлось сократить количество работников до минимума. Fazenda на улице Нометню продолжает работать, хотя и пришлось на пару часов сократить время работы, но сигулдская Fazenda закрыта", — рассказывает Синтия Блума.

"Особенностями этого места являются вежливое обслуживание, вкусная и с любовью приготовленная еда и дизайн, который никого не оставит равнодушным. Особенно мы советуем попробовать наши торты, запеченный авокадо и сочные телячьи щечки", — советует Блума.