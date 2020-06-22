Открываем латвийскую культуру крафтового пива. Прогулка по пяти крафтовым барам Риги

Крафтовое пиво (craft beer), это "ремесленническое" пиво сваренное на микро пивоварнях, где владелец бизнеса всегда главный пивовар. Мы сконцентрируемся на латвийских производителях. Они всегда рядом, знают, что нравится их потребителям, могут очень быстро и гибко менять ассортимент, потому что производят пиво в небольших объёмах, используют невообразимые сезонные добавки: ягоды, фрукты, тыкву, шоколад, острый перец, чай, цветы, цедру, но при этом учитывают тонкую химию традиционных стилей.

Вот основные из них: Lager, Pilsner, Pale Ale (Пейл Эль, Бледный Эль), Wheat Ale (Пшеничное пиво), Belgian Ales (Бельгийские эли), Sour (Кислые), Brown Ale (Коричневый эль), Porter (Портер), Stout (Стаут).

Микро-производители никогда не будут вкладываться в масштабную рекламу, это ниже их достоинства, вкус и сложность напитка говорят сами за себя. Но дизайн бутылочных этикеток и навороченные названия сортов, в сочетании с многоуровневым вкусом возносит всю индустрию на уровень высокого искусства. Эстетика - наше всё!

В каждом уважающем себя и клиента баре есть "сэмпл палитра" из 5-7 видов пива в маленьких бокальчиках для того, чтобы сориентировать вас в нужном, вашем персональном, вкусовом и стилевом направлении. В первом же баре начинайте именно с неё.