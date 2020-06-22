Открываем латвийскую культуру крафтового пива. Прогулка по пяти крафтовым барам Риги

Готовимся к Лиго: дубовый венок, янов сыр, тонна шашлыков, сезонные ягоды, фрукты, зелень, ваш неповторимый шарм для поиска цветка папоротника. Ой, чуть не забыли, ну и конечно же пиво! На этот раз мы привлекли пивного сомелье (мечта, а не профессия) Андриса Расиньша для того, чтобы покачнуть свои и ваши представления о вкусе пива. Андрис получил образование в знаменитой London Brewing and Distillation Academy, занимается брендом Mežpils, а также стоял у основ рижской крафтовой культуры.
Забудьте хотя бы на вечерок о томно запотевшей в вашем холодильнике бутылочке стандартного лёгкого, прозрачного lager от мегаломанских фабрик-пивоварен. Его вкус вы и так знаете вдоль и поперёк. А вместо этого пройдитесь с нами по дизайнерским крафтовым барчикам, барам-магазинам, барам-пивоварням, барам тап-румам города. Вполне вероятно, что вы можете и не вернуться к своим традиционным пивным ценностям после нашего обзора!
Крафтовое пиво (craft beer), это "ремесленническое" пиво сваренное на микро пивоварнях, где владелец бизнеса всегда главный пивовар. Мы сконцентрируемся на латвийских производителях. Они всегда рядом, знают, что нравится их потребителям, могут очень быстро и гибко менять ассортимент, потому что производят пиво в небольших объёмах, используют невообразимые сезонные добавки: ягоды, фрукты, тыкву, шоколад, острый перец, чай, цветы, цедру, но при этом учитывают тонкую химию традиционных стилей.
Вот основные из них: Lager, Pilsner, Pale Ale (Пейл Эль, Бледный Эль), Wheat Ale (Пшеничное пиво), Belgian Ales (Бельгийские эли), Sour (Кислые), Brown Ale (Коричневый эль), Porter (Портер), Stout (Стаут).
Микро-производители никогда не будут вкладываться в масштабную рекламу, это ниже их достоинства, вкус и сложность напитка говорят сами за себя. Но дизайн бутылочных этикеток и навороченные названия сортов, в сочетании с многоуровневым вкусом возносит всю индустрию на уровень высокого искусства. Эстетика - наше всё!
В каждом уважающем себя и клиента баре есть "сэмпл палитра" из 5-7 видов пива в маленьких бокальчиках для того, чтобы сориентировать вас в нужном, вашем персональном, вкусовом и стилевом направлении. В первом же баре начинайте именно с неё.
- Обратите внимание на цвет пива, он разнится от светло-соломенного до интенсивно чёрного.
- Вдохните аромат. Основные оттенки: хлебный, дрожжевой, карамельный, фруктовый, пряный, ягодный, цветочный.
- Пробуйте на вкус. Он раскроется в направлении аромата или уведёт своей сложностью в другую сторону.
- Горечь или биттерность. Это отдельная составляющая пива, которая в зависимости от стиля, выделяет определённые гаммы вкусов. "Всмотритесь" в неё.
- "Пожуйте" тело. Оно бывает легким, водянистым, плотным, насыщенным, неровным, круглым.
- Освежайте рецепторы водой и закусками.
- От светлых, лёгких сортов переходите к более тёмным, от освежающих - к горьким, копченым, крепким.
Lauvas Alus
Хозяева бара, прелестная семейная пара Байба и Янис собрали в своём магазине-баре более 230 сортов латвийского крафтового пива. Заведение напоминает библиотеку, только вместо корешков книжек на полках от пола до потолка пестрят этикетки исключительно местных производителей пива. Байба поддерживает контакт со всеми пивоварами и информирует своих клиентов о новых поступлениях. В ассортименте всегда есть несколько новых сортов на розлив. Хозяева с удовольствием подскажут, что подобрать к вашему настроению или в подарок для второй половинки, и удивят вас какой-нибудь 'космической' новинкой. У них самый большой выбор местного крафта. Забегайте в их второй летний филиал, Craft Kiosk в Таллинас квартале.
- The Wheelie Hop. Odu Brewery LV. IPA. - глубокое, цветочно-цитрусовое, ароматное, мягкое, кашемир
- Zoltners Gaišais. Zoltners LV. Pale lager. - богатый, дрожжевой, круглый
- Sazobe. Viedi LV. Pale ale. - плотный, сладковатый, намек на горечь, цветочно-ароматный
- Disco IPL. Hopalaa LV. Indian pale lager. - экспертный, смелый, сочетающий два сильных характера, праздничный, хрустящий
- Jānis Līgo. Trofeja LV. Pale ale. - лёгкий, хмельно-луговой, друг для всех
https://www.facebook.com/Lauvasalus/
Адрес: Таллинас, 30
Ziemeļu Enkurs alus darītava
Бар-пивоварня (brew bar), это очень крутой способ погружения в продукцию отдельного производителя. Весь процесс варения, ферментации и выдержки происходит прямо на ваших глазах! За стойкой, холодным серебрянным блеском, загадочно посверкивают
ферментационные чаны. Там, под неусыпным надзором пивоваров зреет пиво, чтобы очень скоро оказаться в вашем бокале. Здесь очень достойноя кухня, большая летняя терасса с видом. Запишитесь к владельцу-пивовару Давису на пивной мастеркласс, чтобы научится самим варить пиво.
- Nāra. Fruit beer - нежное, манго, молочный ананас, круглое, мягко-дрожжевое
- Astoņkājis. Baltic porter.- шелковый, кофейный, карамельный, шоколад, кислинка, завершенный
- Azimuts. Pale ale. - цитрус, темные ягоды, солодовая сладость, быстро освежает, короткий вкус
- El Capitan. English IPA. - горько-сладкий, медленный, плавный, медово-цветочный
https://www.facebook.com/ziemeluenkurs/
Адрес: Матиса, 8
Alus Celle
'Пивная Келья', магазин-бар от пионеров крафтового движения Риги, ребята открыли первый магазин ещё в 2010 году. Интерьер бара отдаленно напоминает церковную капеллу, где за "алтарной частью" возвышается бармен. В такой, с виду необычной презентации есть свои исторические предпосылки, официально уже с 9 века бельгийские монахи в монастырях варили 'средневековый крафт' на продажу, для благотворительных нужд и для собственного потребления. "Келья" предлагает внушительный выбор отборного трендового международного пива из Бельгии, Дании, Америки, России, Швеции, Германии и тд. Здесь вы расширите свои "пивные горизонты" до глобального уровня. Излюбленное место пивных гиков. Латвийской пивоварне Ārpus, "келья" из особого уважения к их мастерству выделила эксклюзивный кран.
- Acai Bowl Helmet. Evil Twin Brewing NYC USA. Fruit pale ale.
- - клубнично-черничный крем, приятная сладость, долгий
- Blackcurrant x Mango. Ārpus LV. Sour IPA. - гурманский сорбет из чёрной смородины и манго, экспертная кислость, сухое горькое завершение
- Neon City. Ārpus LV + Sori Brewing. Imperial Stout. - вязкий, бобы тонка, жирный шоколад, бархат
- Komplott: Yuzu & Citra. Zagovor Brewery RU. Sour. - ягоды юзу тонко завернутые в хмельную горечь, хрустяшка
https://www.facebook.com/aluscelle/
Адрес: Базницас, 35
Alķīmikis
Бар-пивоварня-ресторан с идеальным 'хипстерским' дизайном. Натуральные деревянные поверхности, мягкое освещение, кастомизированя мебель; элегантно, геометрично, стильно. Создатели бара учли все мелочи: внушительное сезонное меню с бургерами, стейками, пастами, салатами; банкетный зал внизу; экскурсии по их пивоварне, дегустационные вечера, вечера живой музыки, и даже магазинчик с их фирменными кепками, майками, сумками- ребята "жгут по полной"!
Шеф-пивовар "Алхимика" Гордон привез из США знания, традиции и рецептуры крафтового движения. Штаты уже несколько десятилетий являются одними из главных законодателей и экспертов крафтовой индустрии. Более 12 сортов очень харАктерного, вкусного, необычного пива.
Все Alķīmikis LV:
- Hitchops. DIPA - вкусное, долгое, глубокое, богато захмеленное, карамельно-хрустящее
- Bērnības trauma. Farmhouse Ale - Saison. - цидония, имбирь, лимон, киви, свежачок
- Pelnrušķis. Smoked porter. - остренький, дымный, клюквенная кислинка, завершен касанием горечи
- Barley Wine. - суть зерна, его сладость и глубина, тягучий, ириска, крепкий "лакированый" финиш
https://www.facebook.com/AlkimikisAlus/
Адрес: Лачплеша, 12
Miezis un kompānija
Удобный, просторный, современный 'шоу рум' крафтовой культуры. Самый большой ассортимент разливного крафтового пива в городе. 20 сезонных сортов из под крана, 10 из них всегда местные и 10 иностранные. Вдохновители и владельцы заведения, сами варят пиво под лейблом 'Labietis', загляните так же в их бар-пивоварню на улице Миера. У всех барменов есть опыт пивоварения, они прекрасно разбираются в тонкостях ремесла и с удовольствием вас в них посвятят. Большой выбор нишевого бутылочного пива, паковка разливного пива с собой.
Бармен Лива рассказала нам, что вопреки предрассудкам, добрая половина посетителей - женщины. Причём женский выбор более креативный и разнообразный, чем у их кавалеров.
- Madame Butterfly. Puhaste EST. amber ale - цветы, чай, карамель, заманивающий в игру
- Paģiras. Malduguns LV. Sour-gose - мята, цидония, кисло-вяжущий, прохладный душ
- Tender Beast. Nurme LV. Sour-IPA - личи, лактоза, цветочная горькость, кислый, столкновение противоположных вкусов
- Pļava. Labietis LV. Wheat ale - свеже-скошенная трава, ромашка, водянистое тело, прогулка по летнему латгальскому лугу
- Dark Skull. Electric Nurse SWE. Imperial Stout - чёрный хлеб, шоколад, кофе, бальзам, горелый дуб, индийский орех, густой, подчиняющий, навороченный, безкомпромиссный
https://www.facebook.com/miezisvecriga/
Адрес: 13 Января, 21
Пользуйтесь чудо-аппликацией untappd, там перечислены все, даже разовые и сезонные крафтовые сорта со всего мира, с комментариями и фотографиями, там можно общаться и делиться своими впечатлениями, ставить рейтинги. Наивкуснейшего вам Лиго! Берегите себя! Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!