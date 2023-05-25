Открываем новый сезон: 27 мая после трехлетнего перерыва в Юрмале пройдет курортный праздник

После трехлетнего перерыва 27 мая в Юрмале вновь состоится самое популярное мероприятие для жителей и гостей города – Юрмальский курортный праздник. Начало летнего сезона ознаменуется насыщенной и красочной программой, которая продлится весь день. Посетители праздника смогут отведать уличную еду на фестивале Street Food, посмотреть различные трюки, а также поучаствовать в творческих и спортивных мероприятиях. В завершении праздничной программы на большой сцене пляжа Майори прямо на берегу моря выступит группа Instrumenti.

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Фестиваль уличной еды и музыка на улице Йомас

С 11:00 до 22:00 на парковке Майори пройдет фестиваль уличной еды Street Food Jūrmala, где вы сможете насладиться самыми вкусными блюдами в праздничной атмосфере. В течение всего дня улица Йомас будет наполнена музыкой, уличными музыкантами и различными сюрпризами. В день праздника Юрмальский информационно-туристический центр организует бесплатные экскурсии по центру Юрмалы. В 13:00 и 15:00 пройдут экскурсии на латышском языке, а в 14:00 и 16:00 – на английском.

Музыка, образовательные мероприятия и Lego в саду Хорна

С 12:00 до 18:00 сад Хорна превратится в место для игры с кубиками Lego. В Юрмальском культурном центре пройдет выставка городов и моделей Lego, конкурс на строительство самой высокой башни, а до самого праздника все желающие смогут построить из Lego свою собственную, оригинальную модель. С правилами конкурса можно познакомиться здесь.

Посетителей будут развлекать молодые музыканты и духовой оркестр Юрмальской музыкальной средней школы (в 14:00), а также тромбонист Вайрис Нартишс (в 13:00). С 11:00 до 18:00 будет работать рынок юрмальских ремесленников, а также пройдут демонстрации различных ремесел. В 17:00 студия Юрмальского кукольного театра покажет кукольный спектакль со стихами "Sasiesim astes" (О. Вациетис).

🎊Majoru pludmalē top krāšņa skatuve Jūrmalas Kūrorta svētkiem, kuri norisināsies jau šo sestdien!

ℹ️ https://t.co/MbRYIrSHRc pic.twitter.com/fhC9WvXNAo — Jūrmala (@JurmalaLV) May 25, 2023

Межапарк Дзинтари

С 11:00 до 18:00 пройдет ярмарка местных ремесленников, дизайнеров и кустарных производителей.

Танцы, трюки и творческие мастерские на пляже Майори

Творческие и спортивные мероприятия будут проходить на пляже Майори с 12:00 до 16:00. В течение всего дня музыкальное сопровождение будет обеспечивать DJ Egmonts. Вас ждут

Микромагия с Вальдемаром Вейсом

Жонглирование с Алексеем Гейко

Аттракцион больших мыльных пузырей и мастерская Мартина

Мастерская по изготовлению воздушных змеев

Мастерская по изготовлению палочек для мыльных пузырей

Песочные мастерские и игры для малышей

Мастерская палочек "Kut-kut"

Большие воздушные змеи с Andres Sokk (Эстония) и Tadas Surkys (Литва)

Пляжные спортивные игры и мероприятия

Мастер-классы по гольфу

Юрмальская молодежная палатка

Вечерний концерт и спецэффекты

В 18:30 группа Pirmais kurss откроет вечернюю программу на большой сцене на пляже Майори. В 20:00 один из лучших датских бас-гитаристов, Мусса Диалло, будет развлекать посетителей курортного фестиваля. В 21:30, закрывая праздничную программу, выступит местная группа Instrumenti. Организаторы также обещают праздничные спецэффекты.