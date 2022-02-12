Оттепель не помеха: в Межапарке открывается рижский "Снежный парк"

12 февраля в 10.00 в Межапарке возобновит работу комплекс отдыха Sniega parks. Несмотря на оттепель, на территории Большой эстрады Межапарка будет произведено достаточное количество снега, чтобы жители могли провести здесь отличные выходные, подчеркивает Рижская дума.

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Рижский "Снежный парк" находится в реконструированной зрительской зоне Большой эстрады Межапарка. Здесь убраны скамейки и создано несколько трасс для спуска на надувных камерах. Посетителям будут доступны 100 специальных камер. И скатившегося с горки человека, и камеру будут возвращать к месту старта с помощью подъемника. Слой снега на этих трассах достаточно толстый, а в случае похолодания он может быть еще увеличен, как и количество самих трасс.

Рижский "Снежный парк" доступен посетителям в эпидемиологически безопасном, так называемом "зеленом" режиме в субботу, 12 февраля, с 10.00 до 21.00 и в воскресенье, 13 февраля, с 10.00 до 20.00. По рабочим дням трассы для спуска на надувных камерах будут пока закрыты, однако рижан и гостей города призывают следить за актуальной информацией, в том числе о времени работы комплекса, о ценах, правилах и возможностях посещения, на сайте www.sniegaparks.lv.

Право на создание и обслуживание комплекса отдыха Sniega parks в Риге приобрело на аукционе ООО Žagarkalns.