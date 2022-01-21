Памятник лату, научный центр, олений сад и другие объекты, которые появятся в Вентспилсе в этом году

Новые достопримечательности в Латвии появляются постоянно – и даже пандемия этому не помеха. Например, в Вентспилсе в этом году появится целых семь новых и вновь открывающихся объектов, на которые стоит обратить внимание.

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1. В начале июня откроется Центр науки VIZIUM

Центр науки "VIZIUM" будет играть важную роль в развитии образовательных услуг для детей, молодежи, педагогов, взрослых и станет объектом образования, развлечений и туризма национального, а также европейского значения. Задачей Центра науки будет заинтересовать молодых людей наукой, освоением сферы STEM, детям и молодежи объяснять науку простым и доступным языком. У посетителей Центра будет возможность узнать о достижениях науки и технологий с помощью 80 интерактивных экспонатов. Экспонаты будут интегрированы в 22 различные учебные программы для освоения сферы STEM. В Центре науки также можно будет участвовать в научных шоу и творческих мастерских, будут открыты лаборатория, конференц-зал, учебные помещения и лаборатория прототипирования. Рядом с конференц-залом на 75 мест будет возможность поесть в просторном и современном кафе, а летом также на открытой террасе, которая будет отличным местом для проведения разных мероприятий на открытом воздухе с одним из самых эксклюзивных и высоких пунктов обзора панорамы города.

Foto: M.Blaze

Стоит отметить фасад научного центра, который сооружен из стекла и медных отделочных панелей. Чтобы со временем медь не потеряла тёмно-золотистый блеск, листы были обработаны в специализированной лаборатории, и путем ускоренного метода было проверено и подтверждено, что материал сохранит свой изначальный вид еще долгие годы. В Латвии такой материал ранее не был использован. Пол в фойе Центра представляет собой карту мира площадью 365 м2, которая создана из более чем 600 000 кусочков стеклянной мозаики Murano. Поскольку фойе имеет круглую форму, то и карта создана в виде шарообразного глобуса и будет использована как один из экспонатов для обучения географии – знакомства со странами и континентами. В центре карты Вентспилс – под которым заложена капсула с посланием к будущим поколениям.

Вентспилс всегда городится ухоженной средой, хорошей инфраструктурой и городскими новшествами, и этот год не является исключением.

2. На отвесном берегу в Сталдзене проложена новая дорожка и подход к морю

Foto: Publicitātes foto

На отвесном берегу в Сталдзене проложена новая, освещенная деревянная дорожка длиной 75 метров, а также построен более пологий и безопасный подход к морю. На месте прежних ступенек сооружена смотровая площадка. Работы продолжатся и в этом году, и будет расширена автостоянка, построены два участка велодорожки на улице Бангу, от улицы Талсу до имеющейся велодорожки и от центра Сталдзене до стоянки у пляжа Сталдзене.

3. На променаде улицы Остас появится новый объект среды "Гребной винт"

Foto: Publicitātes foto

Обновленную в 2020 году коллекцию буёв на променаде улицы Остас скоро пополнит смотровая площадка, на которой будет установлен поднятый из морских глубин экспонат Вентспилсского музея / объект среды "Гребной винт". На смотровой площадке будет установлена часть корпуса корабля, к которой будет прикреплен отреставрированный гребной винт. В корпус корабля будет встроен кривошипно-шатунный механизм, и в его металлическом корпусе будет находиться стеклянное окошко, через которое можно будет наблюдать, как при повороте руля работает механизм и поворачивается сам гребной винт.

4. Памятная скульптура лату

Foto: Aigars Reinholds

Рядом с замком Ливонского ордена в честь столетия национальной валюты Латвии – лата в этом году будет установлена "Памятная скульптура лату" скульптора Глеба Пантелеева.

5. Вновь откроется Вентспилсский Олений сад

Foto: Julija Lurina

В начале лета вновь откроет ворота Вентспилсский Олений сад площадью 32 га (улица Талсу, 240), который находится рядом с озером Бушниеку. Здесь можно будет посмотреть на благородных оленей в естественных условиях и насладиться незабываемым приключением – сафари с кормлением животных с рук.

6. В Вентспилсском Приморском музее под открытым небом появится новое здание с исторической экспозицией

Foto: Publicitātes foto

В конце этого года в Вентспилсском Приморском музее под открытым небом откроется новое административное здание с исторической экспозицией, рассказывающей о традициях жителей Северной Курземе в XIX–XX вв., где также будут специальные помещения для хранения экспонатов, реставрации и обработки новых поступлений/предметов фондов музея.

7. В Галиньциемсе свой центр услуг

Foto: Publicitātes foto

В Вентспилсском районе Галиньциемс будет открыт новый многофункциональный центр услуг, целью деятельности которого будет наряду с основными библиотечными услугами сохранять и развивать культурное наследие. Центр будет предлагать различные выставочные и концертные циклы, будет местом для разных клубов по интересам, будет служить познанию и сохранению языка и фольклора вентиней, древних ремесел, литературы и письменности, культурного и природного наследия и в то же время станет объектом туризма.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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