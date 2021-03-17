Памятник велосипеду BMX, бензиновые канистры для НАТО и флаг Латвии: 9 неизвестных фактов о Валмиере

Валмиера – красивый старинный город на севере Латвии. Но что мы о нем знаем кроме того, что он самый большой в Видземе и что если вы едете из Риги в Тарту, то, скорее всего, проедете и Валмиеру тоже. Тургид совместно с Валмиерским центром туристической информации решил рассказать вам о том, чего вы о б этом городе еще не знаете.

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Валмиерский собор Св. Симона - свидетель судьбы города



Свидетелем судьбы города можно считать Валмиерский собор Св. Симона, построенный в 1283 году. Это одна из самых старинных в Латвии каменных построек, в своей архитектуре объединившая романский и готический стили. Поднимаясь по многовековым ступенькам древней лестницы, ведущей на смотровую площадку башни собора, вы можете ознакомиться с небольшой выставочной галереей, где одна из картин, почувствовав присутствие гостей, начнет с вами любезную беседу.

Несмотря на то, что город пережил войны, он вновь и вновь находил в себе силы восстановиться. Много исторических свидетельств хранятся в недрах земли, всё еще раскрывающих археологам события древности.

В Валмиере был сшит предвестник Латвийского государства – красно-бело-красный флаг



Красно-бело-красный флаг с солнышком в 1916 году по эскизу своего учителя, в последствии супруга, Яниса Лапиньша смастерила учительница Валмиерской школы приюта для беженцев Марианна Страутмане. Это был первый известный национальный флаг латышей. Когда в 1917 году проходило Видземское Земельное собрание, он торжественно развевался над Домом Валмиерского латышского общества, где были приняты важные резолюции, в том числе о правах Латвии на автономию и самоопределение. Этот флаг всё еще хранится в экспозиции Цесиского музея истории и искусств.



Валмиера - один из самых зеленых городов Видземе





Foto: Valmieras pilsētas pašvaldības arhīvs

Валмиеру иногда называют индустриальным городом-лесом. Это подтвердит любой, кто весной, летом или в осеннюю пору, когда осень яркой и разноцветной палитрой расписывает деревья, поднимется на башню собора Святого Симона или решится пройтись по Тропе на деревьях в Парке ощущений Крутых берегов Гауи, путь по которой завершается полетом через реку. Город украшают не только дубы, ивы, сосны, лиственницы, здесь часто встречаются также липы. Недаром это дерево изображено на гербе Валмиеры. В том, что мы в Валмиере ведем зеленый образ жизни, можно убедиться, отправившись по маршруту Zaļā Valmiera ("Зеленая Валмиера") или по любому другому прогулочному или велосипедному маршруту.



Самое роскошное украшение Валмиеры – река Гауя



Извилистое течение реки, словно мастер живописи, создает роскошные пейзажи н сплетает воедино городскую динамику и покой великолепной природы. Всего лишь за несколько часов можно совершить пейзажный прогулочный маршрут по берегам Гауи, соединяющий четыре моста через реку. В летний сезон по "главной улице" города – Гауе – курсирует единственный в Латвии речной трамвай.



Валмиера – город с душой и духом





Foto: Valmieras pilsētas pašvaldības arhīvs

Творческое настроение витает в воздухе города не только в то время, когда на сцене театра идут спектакли, но и в пору ежегодного Валмиерского летнего театрального фестиваля, когда самые обычные места городской среды, такие как, например, гараж, плавательный бассейн, луг, превращаются в оригинальные театральные подмостки. Интересно, что известный режиссер Валмиерского драматического театра Ольгерт Кродерс не только поставил там множество спектаклей, но и жил в 11-ой гримировочной театра. В настоящее время помещение несколько переустроено, но в нем до сих пор хранятся принадлежавшие ему книги, трость, куртка, фотографии, рисунки и картины. Напротив здания театра находится любимый ресторан режиссера Rātes vārti, где у него было свое собственное меню. Несмотря на то, что заслуженного режиссера уже нет с нами, его вклад в историю латышского театра трудно выразить словами. Поэтому в честь 99-летия Ольгерта Кродерса летом 2020 года на променаде Мельничного озерца напротив здания театра был установлен художественный объект "Яблоня Кродерса".



Валмиера полна необычных названий



В этом можно убедиться, узнав, как жители именуют различные места города. Действительно ли в Бурканциемсе (в переводе на русский язык – "село Морковкино") растет морковь? На самом ли деле учредители Парка холостяков были холостяками? Правда ли, что мост, который жители называют Железкой (на латышском языке – Dzelzītis) построен из железа? Это всего лишь несколько вопросов, возникающих при более близком знакомстве с Валмиерой.



Жители Валмиеры очень любят искусство



В апреле каждого года в Валмиере проводятся Дни искусств. Они радуют и вдохновляют любого желающего насладиться искусством театра, кино, музыки и даже предпринимательской деятельности, которое выражается блюдами на тарелках, на полотнах живописцев и объектами городской среды. Это пора, когда известные в Латвии художники расписывают даже городские скамейки. Работы их не попадают в выставочные залы, но занимают значимое место в городской среде, и оставленные Днями искусств следы можно облюбовать в любой день, совершив тематическую прогулку по Валмиере.

После Дней искусств Валмиера предлагает новые приключения и приглашает на киносеансы в импровизированных кинотеатрах, которые в будние дни имеют мало общего с кино. И – что интересно: зрители в эти необычные кинотеатры отправляются на велосипедах. Такова суть фестиваля Кино-педаль".

Валмиера - единственный город в мире, где установлен памятник велосипеду BMX





Foto: Publicitātes foto

Валмиера является также колыбелью спорта BMX и единственным местом в мире, где установлен памятник велосипеду BMX. Неподалеку от него летом 2019 года была открыта новая велосипедная гоночная трасса BMX, которая названа в честь жителя Валмиеры, на сегодняшний день единственного двукратного олимпийского чемпиона по велосипедным гонкам BMX Мариса Штромбергса. В скором времени после открытия трассы ее опробовали спортсмены: в Валмиере состоялся национальный чемпионат Латвии, а после него – чемпионат Европы по велогонкам BMX.



Современная Валмиера



Как исторически, так в наши дни в Валмиере были личности, которые своей работой, идеями и успехом вдохновляли людей, а также вносили положительные перемены не только в масштабе города, но и страны и даже всего мира. Например, предприятие SIA VALPRO является самым крупным поставщиком канистр для бензина армиям NATO. Дизайном канистры вдохновился также дом моды Chanel, создавший похожую на нее сумку в золотистом тоне. Кроме того, в пятом по величине здании мира (в небоскребе Lotte World Tower в Сеуле) использована ткань стекловолокна производства Valmieras Glass grupa.

