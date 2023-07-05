Парад лодок, рыбный день и много музыки: на этих выходных в Лиепае пройдет Праздник моря

Если вы не знаете, что вам делать на предстоящих выходных, то отправляйтесь в Лиепаю, на большой Праздник моря. Он продлится два дня, и вы в любом случае найдете себе развлечение по душе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Праздничные мероприятия начнутся 7 июля – именно в этот день заезжий двор мадам Хойер пригласит на Рыбный день – с утра в кабачке будет специальное рыбное меню, можно будет увидеть и выставку старинных снастей, с 18:00 начнутся музыкальные выступления – ирландскую народную музыку исполнят Инесе и Кристап Гайлисы, затем выступят Сигита Плявиня и Марис Купчс, в финале – актер Эдгарс Пуятс, пишет портал liepajniekiem.lv.

В этот же день пройдут и мероприятия, организованные Лиепайской специальной экономической зоной. С 15:00 до 19:00 пройдут соревнования гребных лодок, а в 19:00 начнется традиционный и очень популярный парад лодок и кораблей "От озера до моря". Наблюдать за этим действием можно будет с обоих берегов Торгового канала.

Главные события Праздника моря пройдут 8 июля. Заместитель руководителя Управления культуры Лиепаи Наурис Лазданс отметил, что уже второй год подряд все мероприятия пройдут в Приморском парке и тому есть причины.

"Мы знаем, что в Лиепае Праздник моря любят, и его посещает очень много людей, и Приморский парк – самое лучшее место для этого праздника. Потому что в программе праздника – очень много разных мероприятий для семей, детей и взрослых. 8 июля Праздник моря начнется в 11:00, по традиции начнем с минуты памяти погибшим морякам и рыбакам. С 12:00 в Приморском парке, на берегу моря и прилегающей территории начнется очень обширная программа, где найдутся развлечения на все вкусы. Для детей будет "Звездный клуб", где можно будет попробовать создавать свою музыку, "Остров пиратских сокровищ" с разными занятиями. На пляже можно будет попробовать сделать песчаную скульптуру, будет на пляже и образовательная программа, можно будет изучать, что же прячет наше любимое Балтийское море. В Приморском парке будет и выставка пленэра. И конечно, в течение всего дня можно будет купить разные классные вещи и лакомства на ярмарке", – рассказал Наурис Лазданс.

Вечерняя программа на Музыкальной сцене начнется в 19 часов. Первой на сцене выступит певица "Буу", представляющая жанры поп-музыки и хип-хопа. В продолжении выступит музыкальное объединение "The Hobos & Ральф Эйланд".

Вечер завершится выступлением музыканта и артиста Иго, который порадует лиепайчан и посетителей праздника своим "золотым репертуаром" групп "Ливы", "Ремикс", "Лиепаяс брали", также прозвучат фрагменты из рок-оперы Зигмарса Лиепиньша "Лачплесис", оперы "Собор Парижской Богоматери".

Подробная программа праздника находится ЗДЕСЬ.