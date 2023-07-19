Парад старинных автомобилей, бал и ориентирование: Юрмала приглашает на праздник в курортный парк Кемери

В субботу, 22 июля, жители Юрмалы и гости города приглашаются на праздник в курортный парк Кемери, где на протяжении всего дня будет звучать музыка, пройдут развлекательные и познавательные мероприятия для детей и взрослых, будет работать базарчик изделий ремесленников и деликатесов, а также выездные кафе. Вечером состоится концерт и бал.

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Мероприятия

С 12.00 до 19.00 в парке Кемери будет работать базарчик, где можно будет приобрести изделия местных ремесленников, вкусные продукты от местных производителей и лакомства. Будут работать выездные кафе.

С 13.00 до 19.00 семьи с детьми смогут принять участие в творческих мастерских и различных активностях — в семейной эстафете Sadziedāšanās, скорочтении, поэтическом слушании основоположников современной латышской поэзии, а также насладиться чувственным путешествием по мотивам "Разноцветной сказки" Иманта Зиедониса.

С 20:00 до 21:30 пройдет праздничный концерт Mīlestības saliņā, а с 21:30 до 2:00 все приглашаются на праздничный бал. За музыкальную часть вечера отвечают музыкальная группа и солисты Ева Сутугова, Иво Грисниньш-Грислис и Жорж Сиксна.

Ориентирование

Во время праздников в курортном парке Кемере все желающие смогут принять участие в квесте по ориентированию и посоревноваться в игре SPORTident.

Соревнования по ориентированию будут включать в себя пункты в окрестностях Кемери, а также загадки и задания. Начало квеста — с 12.30 до 15.30.

Игра SPORTident будет проходить с 12:30 до 16:30. В лабиринте контрольных пунктов участники смогут выбрать и пройти одну из пяти дистанций разного уровня сложности.

Более подробная информация о проведении игр — здесь.

Парад старинных автомобилей

С 15.00 до 18.00 в курортном парке Кемере пройдет парад старинных автомобилей, в котором примут участие владельцы и энтузиасты автомобилей и мототехники из Латвии, Литвы и Эстонии. На месте парада у посетителей будет возможность ближе рассмотреть, а также сфотографироваться с различными американскими автомобилями разных годов выпуска, которые редко можно увидеть на дорогах.

Водонапорная башня Кемери и экскурсии

Foto: Kultūras ministrija



Во время праздника Кемери будут проводиться бесплатные экскурсии по историческому парку Кемери: на латышском языке в 11:00 и 16:00 и на английском языке в 13:00.

Водонапорная башня Кемери будет открыта для посетителей до 20:00. Внутри башни можно будет ознакомиться с экспозицией об истории Кемери и связанных с местом выдающихся личностях, а также посетить смотровые площадки на высоте 12 и 42 метров.

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Посещение верхней смотровой площадки — только по предварительной резервации.