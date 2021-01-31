Интересный маршрут для прогулки: круг в 12 километров возле Царникавы

Прогулки на свежем воздухе сейчас – самый безопасный способ отдыха. Причем совершать эти прогулки лучше всего, не выезжая за пределы страны. В Царникаве наверняка бывали многие из вас: гуляли по променаду к морю, затем к устью Гауи и обратно. Но этот маршрут можно сделать гораздо интереснее, если возвращаться обратно не вдоль моря, а вдоль реки и по лесу. Так можно встретить гораздо меньше людей и увидеть намного больше природы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Маршрут несложный и очень приятный, его общая протяженность около 12 километров. Прогулку можно начать от железнодорожной станции Царникавы или любого другого места, так как маршрут "закольцован".

Итак, мы начинаем прогулку из центра Царникавы, идем через город к природному парку "Пиеюра", в котором, параллельно царникавскому променаду, движемся в сторону моря. На берегу поворачиваем направо и идем вдоль него до устья Гауи. Самая длинная река в Латвии, Гауя, впадает в Рижский залив именно здесь и это прекрасное место для того, чтобы передохнуть, выпить чая и насладиться окружающей природой. Дальше продолжайте двигаться вдоль Гауи через лес до Краеведческого центра Царникавы, где вы пересечете пешеходный мост. Продолжить движение можно по набережной к самому длинному пешеходно-велосипедному мосту в Латвии – Царникавскому мосту через Гаую.

Foto: Edgars Plešs, Travelfree.lv

Расположение: Царникава (отправная точка на железнодорожной станции Царникава, рядом бесплатная парковка), всего в 25 км от Риги.

Как добраться: на машине или общественном транспорте (ж/д станция Царникава).

Длина: около 12 километров (круговая).

Foto: Edgars Plešs, Travelfree.lv

Покрытие: пешеходная дорожка, лесные дороги, грунтовая дорога, тротуар, асфальт.

Сложность: легко.

Координаты отправной точки:

Заметки:

Маршрут предназначен для тех, кто хочет насладиться природой без большого скопления людей. У моря их будет намного больше, но на пути к морю (если вы, конечно, не идете по самому променаду. – Прим. ред.) и вдоль Гауи их обычно быть гораздо меньше, потому что стандартный маршрут для многих: променад-устье Гауи и обратно. Маршрут был пройден 23 января 2021 года. Большой плюс этого пути – всегда красивая природа вокруг, в какое время года вы бы не решили здесь пройтись.

Foto: Edgars Plešs, Travelfree.lv

С другими приключениями Эдгара Плешса вы можете познакомиться в его блоге Travelfree.lv.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.