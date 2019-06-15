Парк, куклы и поместье "знатного" захватчика — что посмотреть в Прейли, в сердце Латгалии

Впрочем, Бернхард фон дер Борх, вопреки мифам и легендам, поначалу землевладельцем не был. Он начал карьеру в Ливонском ордене в Везенберге (сейчас эстонский Раквере) рыцарем, но оказался настолько выдающейся личностью, что за 21 год, к 1472 году достиг должности магистра ордена, в коей прибывал почти 10 лет, до конфликта с Иваном Грозным, который закончился одним из самых бесславных поражений в истории ордена. За это поражение фон дер Борх был отстранен от должности и закончил свои дни в Эстонии. Нет никаких свидетельств того, что он побывал в Прейли, хотя именно благодаря его действиям Прейли принадлежали роду Борхов почти 500 лет подряд.

Какое, в таком случае, отношение он имеет к Прейли? В 1472 году, практически одновременно с вступлением в должность магистра, Бернхард фон дер Борх арендовал землю в Прейли у местного барона, который был вассалом Рижского архиепископа. Ну, как "арендовал"… Проще, наверное, сказать, что забрал, потому что уже в 1475 году лен на землю фон дер Борх отдал своему племяннику Симону — так, словно это были его собственные земли.

Сын этого племянника получил подтверждение на владение уже от польского короля Сигизмунда Августа (когда Ливония перешла в Польше). В общем, за неполные 100 лет фон дер Борхи успешно "прихватизировали" и легализовали довольно обширные владения площадью около 500 квадратных километров, изначально принадлежавшие местным баронам, а затем Ливонскому ордену. И только тогда — в 1563 году — получили право изменить фон герба с черным вороном с серебряного на золотой. С баронского на графский. Стали настоящей польской знатью.

Ворон на золотом фоне и сегодня украшает герб и флаг города. В Прейли историю Борхов чтут и уважают, ибо развитием город обязан именно этому семейству, да и самыми красивыми достопримечательностями тоже. Что до захватчиков и нехороших ассоциаций… достаточно вспомнить, кому своим основанием и развитием обязана Рига.