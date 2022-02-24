Парки, тропы, старинные развалины, родник и променад: 15 лучших мест для отдыха в Южном Курземе

В результате территориальной реформы 2021 года на карте Латвии появился совершенно новый регион – Южно-Куземский край, в который вошли Ница, Дурбе, Гробиня, Айзпуте, Вайнёде, Приекули, Руцава и Павилоста. В каждом из этих мест определенно есть, что посмотреть – природные парки и тропы, озера, реки и родники, дворец и мол… Вот только несколько мест, которые совершенно точно стоит посетить.

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Будем честны, февраль (да и март тоже) в Латвии – не лучшее время для прогулок на природе. Но даже в это время года можно найти места, где вам определенно понравится. Тургид "прошелся" по собранным в Южное Курземе краям и выбрал наиболее привлекательные для посещения места. Вы можете побывать в них по очереди, а можете составить маршрут, состоящий сразу из нескольких подобных мест и объехать их за один день. Все зависит от того, сколько времени у вас есть и как вам больше нравится. Итак…

Ница: природные парки на любой вкус



Природный парк "Бернати", где можно подняться на самую высокую дюну в Латвии

Foto: F64

Природный парк "Бернати" расположен на берегу Балтийского моря между Бернати и Юрмальциемсом. Парк является охраняемой природной зоной Natura 2000 в Европе, и его ценность заключается в песчаных дюнах, прибрежных ландшафтах Балтийского моря и небольших рыбацких деревнях. В парке есть места для пикника и отдыха, смотровая башня в виде лодки, а также 1,5-километровая природная тропа "Бернати", которая приведет вас к самой высокой дюне Латвии – 37-метровый холм Пусену (Пусену калнс). Из-за внушительных размеров дюна местные жители даже называют ее горой.

Сама дюна образовалась в период с 1785 по 1835 год, когда под песком было погребено около 80 домов, в том числе дом "Пусени", где жила семья лесничего. Именно отсюда и пошло название дюны. В 1970-х годах часть Пусенского холма была раскопана, и полученный песок использовался для производства силикатного кирпича, но работы были остановлены примерно в 1980 году, когда запасы песка, пригодные для производства, были исчерпаны, рассказывается на сайте www.kurzemesregions.lv.

Дополнительно про природный парк можно прочитать ЗДЕСЬ.



Природный парк "Папес"

Foto: Alise Lūse

Высокое болото Нидас, озеро Папес, побережье Балтийского моря с дюнами, дикие лошади, рогатые коровы и зубры, три разные природные тропы – всем этим можно насладиться в природном парке "Папес", расположенном в юго-западной части Латвии. На Тропу природных процессов (около 9 км) и Озерную тропу (около 36 км) можно добраться пешком или на велосипеде – кому как больше нравится.

С 1966 года в Папе работает станция наблюдения за птицами, где окольцовываются и учитываются перелетные птицы. Весной и осенью тысячи птиц используют полосу между озером Папес и морем как миграционный путь. Вдоль побережья у озера Папес каждую осень мигрирует более 200 видов птиц.

На территории парка также находятся поселки Папес и Коню с рыбацкими дворами, все еще сохраняющими богатое культурно-историческое наследие и старинные постройки.