Пасхальные выходные: как провести следующие четыре для в Юрмале?

Пасхальные выходные — это отличная возможность для всей семьи устроить себе небольшой отпуск: вместе насладиться весной, праздничными мероприятиями и вкусной едой. Дни становятся длиннее и теплее и можно проводить больше времени на свежем воздухе, устроить пикник на природе, отправиться на длительную прогулку или открыть велосезон, выбрав увлекательный маршрут. Юрмала сочетает в себе самобытную природу и уникальные возможности для отдыха всей семьей.

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Пасхальные мероприятия

На пасхальные каникулы в Юрмале запланировано несколько интересных мероприятий для взрослых и детей:

15 и 16 апреля с 12:00 до 17:00 Пасха в Майори и выставка под открытым небом "Весна бабочек"

Пасха в Майори и выставка под открытым небом "Весна бабочек" 15 апреля в 19:00 концерт "Бах и Моцарт: Страстная пятница", концертный зал Дзинтари

концерт "Бах и Моцарт: Страстная пятница", концертный зал Дзинтари 17 апреля с 12:00 до 15:00 "Пасха в рыбацком подворье" в Юрмальском музее под открытым небом

"Пасха в рыбацком подворье" в Юрмальском музее под открытым небом 17 и 18 апреля с 12:00-17:00 Пасха в Каугури и выставка под открытым небом "Весна бабочек"

Пасха в Каугури и выставка под открытым небом "Весна бабочек" 18 апреля в 12:00 Пасхальный концерт-молебен в Дубултской евангелическо-лютеранской церкви

Пасхальный концерт-молебен в Дубултской евангелическо-лютеранской церкви 18 апреля в 17:00 Пасхальный концерт "Trio Palladio" в концертном зале Дзинтари

Пасхальные украшения

Foto: Artis Veigurs, Jūrmalas pilsētas domes arhīvs

В начале апреля улицы и скверы Юрмалы будут украшены традиционными пасхальными декорациями, создающими праздничную и радостную атмосферу для гостей и жителей города. Тематические пасхальные объекты станут прекрасным антуражем для семейной весенней фотосессии, а дети будут с восторгом исследовать их и играть в прятки.

Крупноформатные декорации будут размещены в сквере Майори (ул. Йомас, 32), на площади Дубулты (напротив железнодорожного вокзала Дубулты), возле Дома культуры Каугури (ул. Райна, 110), на улице Ригас (въезд в Юрмалу из Риги) и во дворе Юрмальской художественной школы (ул. Стрелниеку 28/30).

Еще одним любимый объект для фотосессий - красная лодка, которая находится прямо на берегу моря, у выхода с тропы природного парка Рагакапа к морю

Места для пикника

Foto: Publicitātes foto

Весна – идеальное время, чтобы отправиться с семьей на пикник. Юрмала предлагает уникальные и хорошо оборудованные места для пикников:

У смотровой башни озера Слокас есть место для мангала со столом и скамейками. Чтобы нагулять аппетит, перед пикником вы можете отправиться на прогулку по природной тропе озера Слокас.

Юрмальский музей под открытым небом предлагает благоустроенные места для мангала на территории музея. Это уникальная возможность провести время на природе, ознакомиться с экспозицией музея, а также прогуляться по лесным тропам природного парка Рагакапа.

В начале пешеходных мостков Кемерского болота есть стол и скамейки, но развести огонь нельзя.

На берегу Лиелупе есть четыре места, оборудованные навесами для пикника, столами, скамейками, кабинками для переодевания, стойками для велосипедов, детскими и волейбольными площадками: в конце улицы Даджупес (Дубулты), в конце улицы Эзеру (Пумпури), в месте для купания "Приедайне" в конце ул. Упмалас, в месте для отдыха в конце ул. Плуду.

Комплекс "Porto Marine" предлагает благоустроенные места для пикника с навесами. Проведите время с семьей, любуясь видом на Лиелупе и пристань для яхт. Есть детская площадка. Для комфорта гостей имеются кофейные аппараты и удобства.

Ресторан "Neptūns" в Яункемери предлагает места для пикника с мангалом.

Пляж – одно из самых популярных мест для пикника в Юрмале. Возьмите плед, термос, корзину и отправляйтесь на море встречать закат. На 24-километровом пляже вы обязательно найдете тихое место для пикника.

Активный отдых

Foto: Andra Čudare

Выходные можно провести и активно. Покачайтесь на Пасхальных качелях на берегу моря, прокатитесь на велосипеде по одному из веломаршрутов Юрмалы, насладитесь водными аттракционами в "Līvu akvaparkā", разгадайте загадки квеста или изучите архитектуру Юрмалы, прогулявшись по одному из семи городских маршрутов.

С наступлением теплых дней на курорте Юрмала возобновляет свою работу прокат велосипедов, электросамокатов и электровелосипедов (Bolt, Ride): отдыхайте с ветерком, наслаждаясь весенней свежестью и солнечными лучиками.

Веломаршруты можно посмотреть здесь:

Более подробное описание пешеходных маршрутов и карты можно посмотреть и скачать: ЗДЕСЬ (Дубулты) и ЗДЕСЬ (Вецдубулты). Четыре других маршрута по Юрмале можно посмотреть и скачать: ЗДЕСЬ (Лиелупе), ЗДЕСЬ (Буллюциемс), ЗДЕСЬ (Булдури) и ЗДЕСЬ (Вецбулдури).

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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