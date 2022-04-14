Пасхальные выходные: как провести следующие четыре дня в Юрмале?

Пасхальные выходные — это отличная возможность для всей семьи устроить себе небольшой отпуск: вместе насладиться весной, праздничными мероприятиями и вкусной едой. Дни становятся длиннее и теплее и можно проводить больше времени на свежем воздухе, устроить пикник на природе, отправиться на длительную прогулку или открыть велосезон, выбрав увлекательный маршрут. Юрмала сочетает в себе самобытную природу и уникальные возможности для отдыха всей семьей.
Пасхальные мероприятия
На пасхальные каникулы в Юрмале запланировано несколько интересных мероприятий для взрослых и детей:
- 15 и 16 апреля с 12:00 до 17:00 Пасха в Майори и выставка под открытым небом "Весна бабочек"
- 15 апреля в 19:00 концерт "Бах и Моцарт: Страстная пятница", концертный зал Дзинтари
- 17 апреля с 12:00 до 15:00 "Пасха в рыбацком подворье" в Юрмальском музее под открытым небом
- 17 и 18 апреля с 12:00-17:00 Пасха в Каугури и выставка под открытым небом "Весна бабочек"
- 18 апреля в 12:00 Пасхальный концерт-молебен в Дубултской евангелическо-лютеранской церкви
- 18 апреля в 17:00 Пасхальный концерт "Trio Palladio" в концертном зале Дзинтари
Пасхальные украшения
В начале апреля улицы и скверы Юрмалы будут украшены традиционными пасхальными декорациями, создающими праздничную и радостную атмосферу для гостей и жителей города. Тематические пасхальные объекты станут прекрасным антуражем для семейной весенней фотосессии, а дети будут с восторгом исследовать их и играть в прятки.
Крупноформатные декорации будут размещены в сквере Майори (ул. Йомас, 32), на площади Дубулты (напротив железнодорожного вокзала Дубулты), возле Дома культуры Каугури (ул. Райна, 110), на улице Ригас (въезд в Юрмалу из Риги) и во дворе Юрмальской художественной школы (ул. Стрелниеку 28/30).
Еще одним любимый объект для фотосессий - красная лодка, которая находится прямо на берегу моря, у выхода с тропы природного парка Рагакапа к морю
Места для пикника
Весна – идеальное время, чтобы отправиться с семьей на пикник. Юрмала предлагает уникальные и хорошо оборудованные места для пикников:
- У смотровой башни озера Слокас есть место для мангала со столом и скамейками. Чтобы нагулять аппетит, перед пикником вы можете отправиться на прогулку по природной тропе озера Слокас.
- Юрмальский музей под открытым небом предлагает благоустроенные места для мангала на территории музея. Это уникальная возможность провести время на природе, ознакомиться с экспозицией музея, а также прогуляться по лесным тропам природного парка Рагакапа.
- В начале пешеходных мостков Кемерского болота есть стол и скамейки, но развести огонь нельзя.
- На берегу Лиелупе есть четыре места, оборудованные навесами для пикника, столами, скамейками, кабинками для переодевания, стойками для велосипедов, детскими и волейбольными площадками: в конце улицы Даджупес (Дубулты), в конце улицы Эзеру (Пумпури), в месте для купания "Приедайне" в конце ул. Упмалас, в месте для отдыха в конце ул. Плуду.
- Комплекс "Porto Marine" предлагает благоустроенные места для пикника с навесами. Проведите время с семьей, любуясь видом на Лиелупе и пристань для яхт. Есть детская площадка. Для комфорта гостей имеются кофейные аппараты и удобства.
- Ресторан "Neptūns" в Яункемери предлагает места для пикника с мангалом.
- Пляж – одно из самых популярных мест для пикника в Юрмале. Возьмите плед, термос, корзину и отправляйтесь на море встречать закат. На 24-километровом пляже вы обязательно найдете тихое место для пикника.
Активный отдых
Выходные можно провести и активно. Покачайтесь на Пасхальных качелях на берегу моря, прокатитесь на велосипеде по одному из веломаршрутов Юрмалы, насладитесь водными аттракционами в "Līvu akvaparkā", разгадайте загадки квеста или изучите архитектуру Юрмалы, прогулявшись по одному из семи городских маршрутов.
С наступлением теплых дней на курорте Юрмала возобновляет свою работу прокат велосипедов, электросамокатов и электровелосипедов (Bolt, Ride): отдыхайте с ветерком, наслаждаясь весенней свежестью и солнечными лучиками.
Веломаршруты можно посмотреть здесь:
- Маршрут Майори - Каугури
- Маршрут Булдури - Буллюциемс
- Маршрут Майори - Булдури
- Маршрут Юрмала - Рига
Более подробное описание пешеходных маршрутов и карты можно посмотреть и скачать: ЗДЕСЬ (Дубулты) и ЗДЕСЬ (Вецдубулты). Четыре других маршрута по Юрмале можно посмотреть и скачать: ЗДЕСЬ (Лиелупе), ЗДЕСЬ (Буллюциемс), ЗДЕСЬ (Булдури) и ЗДЕСЬ (Вецбулдури).
Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.
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