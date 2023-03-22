Возникала ли у вас когда-нибудь мысль отправиться в поход вокруг озера Югла? У меня она была всегда. Казалось, что это должно стать захватывающим приключением. В конце концов, озеро довольно большое по своим размерам и находится прямо здесь, в Риге, обещая необычный городской поход.

Ветреным днем, приготовив теплую еду для пикника, мы с подругой садимся в машину и едем на Юглу. Оставляем машину у господского дома Страздумуйжи и отправляемся навстречу приключениям.

Сначала мы немного прогуливаемся вокруг усадьбы, чтобы осмотреть ее парадный фасад. Впервые усадьба упоминается в письменных источниках в 1528 году, но господский дом, который можно увидеть сегодня, был построен позднее – в 1770 году.

У каждого уважающего себя поместья должен быть парк – и Страздумуйжа не исключение. В 1790 году в усадьбе был создан пейзажный парк в английском стиле, который быстро стал любимым местом отдыха рижан и гостей города. Люди приезжали сюда покататься на лодках или просто погулять. Окрестности Страздумуйжи также известны как Деревня слепых, которая возникла в 1884 году, когда Иоганна Каролина Пихлау передала принадлежавшую ей часть поместья в дар Институту слепых.

Позже здесь был открыт приют, где слепые могли обучаться различным ремеслам, основано общество, типография Брайля и библиотека. В итоге здесь была построена целая деревня для проживания слабовидящих и слепых, предоставляющая им возможности трудоустройства в местных производственных компаниях и активную культурную жизнь. Сегодня от всего этого осталась лишь малая часть.

После посещения усадьбы обходим парк с вековыми деревьями по кругу и идем к озеру Югла. В том месте, где на Google-картах отмечен причал, открывается великолепный вид на озеро. На другом берегу виднеются серые деревянные домики Латвийского этнографического музея под открытым небом. С того места, где мы стоим, озеро Югла кажется огромным. Неужели мы сможем обойти это озеро за один день? Но не так страшен черт, как его малюют. Взглянув на навигатор, я вижу, что нам осталось преодолеть всего двадцать четыре километра. Ничего страшного.