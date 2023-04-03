Планируем отпуск: В летнем сезоне airBaltic предложит 20 новых направлений

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в этом летнем сезоне предложит полеты из Риги, Таллина, Вильнюса и Тампере в общей сложности в 20 новых пунктов назначения, сообщили представители airBaltic.

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2 апреля авиакомпания открыла летний сезон 2023 года первым рейсом из Риги в Стамбул.

В этом летнем сезоне из Риги запланировано десять новых направлений: С 2 апреля дня четыре еженедельных рейса Рига-Стамбул, два еженедельных рейса Рига-Ганновер с 15 апреля, три еженедельных рейса Рига-Бухарест с 1 мая и два еженедельных рейса Рига-Порту. Со 2 мая будут осуществляться два еженедельных рейса Рига-Бургас, с 4 мая – два еженедельных рейса Рига-Бильбао и два еженедельных рейса Рига-Тиват, с 16 мая – два еженедельных рейса Рига-Ереван и два еженедельных рейса Рига-Белград. С 17 мая также будут предлагаться два еженедельных рейса Рига-Баку.

Из Таллина airBaltic предложит рейсы по четырем новым направлениям. С 1 мая будут добавлены два рейса в неделю по направлениям Таллин-Сплит и Таллин-Родос, со 2 мая – Таллин-Дубровник, а с 3 мая – Таллин-Ираклион.

Из Вильнюса также запланировано четыре новых направления. Со 2 мая будет добавлено два рейса в неделю в Вильнюс-Малага и Вильнюс-Пальма-де-Майорка, с 3 мая в Вильнюс-Ницца и с 4 мая в Вильнюс-Ираклион.

Два новых направления будут добавлены из Тампере. Со 2 мая будет введено два рейса в неделю по маршруту Тампере-Ницца, а с 4 мая по маршруту Тампере-Милан.

По словам главы airBaltic Мартина Гаусса, запуск этих 20 новых летних направлений предоставит пассажирам еще больше возможностей насладиться беззаботным путешествием: "Мы продолжаем работать в наших домашних городах в странах Балтии и улучшаем связь остального мира с этим регионом. Мы также рады расширить предложение airBaltic в этом летнем сезоне как за счет новых маршрутов, так и за счет увеличения частоты полетов по существующим маршрутам для отдыха и коротких отпусков".