Отдых на природе больше не означает ночевку в жаркой палатке или неудобном спальном мешке. Теперь вы можете превратить отдых на природе в настоящее приключение, оказавшись в самых необычных гостевых домиках в Латвии. Выбор действительно впечатляет – плавающие домики, домики на деревьях, под землей и элегантные стеклянные комнаты – вот лишь некоторые из мест, где вы можете насладиться прекрасным отдыхом.

Плавучие домики в Павилосте

Peldmāja – это давно задуманный совместный проект четырех друзей, которые принимают гостей с 2016 года. Сезон 2023 года начнется совсем скоро – 15 мая.

Комплекс из шести домов расположен на берегу реки Сака напротив старого центра Павилосты. Идея создания плавучих домиков возникла после наблюдения за фрагментом бывшего понтонного моста, плавающего в реке.

Peldmāja переводится как "плавучий дом" и состоит из шести одинаковых коттеджей, каждый из которых назван в честь фонетического морского алфавита – Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo и Foxtrot. Коттеджи расположены в ряд рядом друг с другом. В каждом домике есть первый этаж с кухонным уголком, жилое помещение с двуспальной кроватью и полуэтаж с двумя дополнительными спальными местами. Коттеджи расположены на полностью отремонтированном понтоне, пришвартованном на берегу реки Сака. В каждом коттедже есть собственная терраса с видом на реку, утверждается на сайте Peldmāja.

Одно бунгало рассчитано максимум на четырех человек, за исключением больших семей с маленькими детьми. Цена составляет 110 евро/ночь если вы остаетесь на одну ночь, 95 евро/ночь за две-четыре ночи в Peldmāja и 80 евро/ночь в случае, если вы планируете отдыхать пять и более ночей.

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