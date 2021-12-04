По природному парку Тервете ездит сказочный сияющий поезд
Foto: Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē

Этой зимой в природном парке Тервете тоже нет недостатка в снеге – сказочный лес накрыт густым одеялом, сообщают представители природного парка на своей странице в Facebook. По заснеженным тропам и тропинкам посетителей возит украшенный яркими огнями сказочный поезд, позволяющий ощутить особое праздничное настроение.

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По словам представителей природного парка Тервете, Сказочный поезд курсирует в "зеленом режиме" и проехаться на нем можно по выходным с 10 до 17 часов.

Также для посетителей вновь доступна большая деревянная смотровая башня – в сумерках она подсвечивается на высоте 39 метров. Подняться на башню можно до 16:00, сообщают представители природного парка и рекомендуют брать с собой и санки, которые пригодятся при прогулках по лесным тропинкам.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Тервете Зима Новый год Рождество
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