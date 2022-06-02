По следам собаки Баскервиллей: ТОП-6 самых красивых болотных троп Латвии

Болота можно найти на всей территории Латвии, но больше всего их на востоке и в центральной части страны, а также на юге Видземе. Крупнейшие — Тейчи, Ценское, Смардес, но есть и более маленькие и менее известные, которые зачастую не уступают в красоте основным.

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И – что самое главное – на многих из них проложены тропы, позволяющие безопасно насладиться чистым воздухом и прекрасной летней погодой. Ну, мы надеемся, что прекрасной.

Тургид собрал вместе несколько болотных троп, которые, на наш взгляд, можно назвать самыми красивыми в Латвии. Некоторые из болот расположены совсем рядом с Ригой (например, Кемерское или Ценское), до других придется прокатиться. Но что не сделаешь для того, чтобы выбраться на выходных на природу!

Итак, вот шесть вариантов погулять по болоту и почувствовать себя ближе к героям небезызвестного произведения Артура Конан Дойля.

Ценское болото в 30 километрах от Риги

Foto: Nataly Hlapkovska

Ценское болото является вторым по величине в Латвии; это особо охраняемая территория, а также территория Natura 2000. В свое время площадь Ценского болота приравнивалась к площади Тейчского болота, которое является крупнейшим в Латвии (19 587 га), но в результате человеческой деятельности его общая площадь уменьшилась до 6000 га.

Здесь все еще можно найти торф, и посетители могут взглянуть на место его добычи. А вдоль тропинки размещено несколько информационных стендов, рассказывающих о добыче торфа на территории Латвии в начале XX века и сейчас. На тропе также расположены две смотровые вышки, с одной из которых открывается отличный вид на торфяные поля.

Тропа на болоте кольцевая, но первую часть пути вам придется пройти по прямой и на развилке повернуть направо – дальше вас ждет прогулка вдоль самого большого озера на болоте; вторая смотровая вышка, рядом с которой находится часть отреставрированной военной дороги, построенной в период Первой мировой войны для нужд армии, и возвращение обратно – на прямую дорогу.