По течению: 10 чудесных мест для осенних прогулок вдоль рек Латвии

Начало осени — время, когда еще хочется успеть насладиться отдыхом на природе, поэтому оно особенно подходящее для прогулок у красивейших рек Латвии.
Проект бренда минеральной воды Mangaļi "За чистые реки!" собрал 10 прекрасных достопримечательностей у рек Латвии и их берегов, которые позволят каждому любителю природы насладиться прекрасными осенними пейзажами.
Хотя сезон активного отдыха у водоемов подходит к концу, сезон прогулок и походов продолжается. Природа окрашивается в пестрые тона, а после летней жары воздух остывает, так что пора отправиться на природу, чтобы насладиться осенними пейзажами.
1. Сиетиньиезис у Гауи
Сиетиньиезис — одно из самых высоких обнажений белого песчаника в Латвии. Он расположен на правом берегу Гауи между Валмиерой и Яньмуйжой, на территории Национального парка Гауи, его высота 15 м, а длина около 500 м. С тропы Сиетиньиезиса открывается живописный вид на древнюю долину Гауи и окружающие сосновые леса. Специально разработанная тропа с площадками для отдыха имеет протяженность около 1,4 км.
- 1. 2. Скала Слуну и Черная скала у Браслы
- 2. 3. Водопад на порогах Венты
- 3. 4. Водопад на Абаве
- 4. 5. Природный парк Daugavas loki
- 5. 6. Водопад Даудас
- 6. 7. Ивандские водопады
- 7. 8. Мост в никуда через Абаву
- 8. 9. Руины Кокнесского средневекового замка у Даугавы
- 9. 10. Райский холм в древней долине Гауи близ Вейупите