По течению: 10 чудесных мест для осенних прогулок вдоль рек Латвии

Начало осени — время, когда еще хочется успеть насладиться отдыхом на природе, поэтому оно особенно подходящее для прогулок у красивейших рек Латвии.

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Проект бренда минеральной воды Mangaļi "За чистые реки!" собрал 10 прекрасных достопримечательностей у рек Латвии и их берегов, которые позволят каждому любителю природы насладиться прекрасными осенними пейзажами.

Хотя сезон активного отдыха у водоемов подходит к концу, сезон прогулок и походов продолжается. Природа окрашивается в пестрые тона, а после летней жары воздух остывает, так что пора отправиться на природу, чтобы насладиться осенними пейзажами.

1. Сиетиньиезис у Гауи





Foto: Enter Gauja, Baltic Pictures

Сиетиньиезис — одно из самых высоких обнажений белого песчаника в Латвии. Он расположен на правом берегу Гауи между Валмиерой и Яньмуйжой, на территории Национального парка Гауи, его высота 15 м, а длина около 500 м. С тропы Сиетиньиезиса открывается живописный вид на древнюю долину Гауи и окружающие сосновые леса. Специально разработанная тропа с площадками для отдыха имеет протяженность около 1,4 км.