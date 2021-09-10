1 10
2. Скала Слуну и Черная скала у Браслы
По течению: 10 чудесных мест для осенних прогулок вдоль рек Латвии
Foto: Edgars Pohevičs

Начало осени — время, когда еще хочется успеть насладиться отдыхом на природе, поэтому оно особенно подходящее для прогулок у красивейших рек Латвии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Проект бренда минеральной воды Mangaļi "За чистые реки!" собрал 10 прекрасных достопримечательностей у рек Латвии и их берегов, которые позволят каждому любителю природы насладиться прекрасными осенними пейзажами.

Хотя сезон активного отдыха у водоемов подходит к концу, сезон прогулок и походов продолжается. Природа окрашивается в пестрые тона, а после летней жары воздух остывает, так что пора отправиться на природу, чтобы насладиться осенними пейзажами.

1. Сиетиньиезис у Гауи


По течению: 10 чудесных мест для осенних прогулок вдоль рек Латвии
Foto: Enter Gauja, Baltic Pictures

Сиетиньиезис — одно из самых высоких обнажений белого песчаника в Латвии. Он расположен на правом берегу Гауи между Валмиерой и Яньмуйжой, на территории Национального парка Гауи, его высота 15 м, а длина около 500 м. С тропы Сиетиньиезиса открывается живописный вид на древнюю долину Гауи и окружающие сосновые леса. Специально разработанная тропа с площадками для отдыха имеет протяженность около 1,4 км.


Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 10
2. Скала Слуну и Черная скала у Браслы

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Кокнесе Видземе Активный отдых Кулдига Курземе Латгалия Национальный парк Гауя Реки и озера Сигулда
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Снова в школу!
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии
Томс Гревиньш знакомится с экологической возможностью активного отдыха
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе