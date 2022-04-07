Похотливый барон, жертвоприношения и утопленница в белом: Шесть историй о привидениях, живущих в латвийских замках

Нас всех привлекают старинные замки и поместья – своей красотой, необычным внешним видом или историями и событиями, которые прячутся за их каменными стенами. Некоторые из этих событий оставили след не только в памяти людей, но и в жизни замков – в них появились привидения. Тургид рассказывает о шести латвийских замках и поместьях и их призраках.

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Веселавское поместье — похотливый барон и право первой ночи



Веселавское поместье расположено в сердце Видземе. Красивый старинный господский дом стоит на окруженном рвом овальном острове. Веселавский господский дом – одно из двенадцати зданий когда-то крупного комплекса поместья с парком и прудом. В 1602 году из земель нескольких домов, принадлежащих Раунской замковой усадьбе, старейшина волости Петерис Веселавскис создал Веселавскую усадьбу. От его фамилии, которая со временем утратила букву "к", получило свое название не только поместье, но и вся волость (Веселава).

С Веселавским поместьем связано сразу две легенды – обе они о прекрасных девушках и злых баронах. Одна легенда гласит, что не очень далеко от поместья у хозяйки Каусулю росла очень красивая дочь – Раса. А Веселавским поместьем в то время управлял старый, жестокий барон, любивший пользоваться "правом первой ночи" — если девушка хотела выйти замуж, то первую ночь она должна была провести в поместье с бароном. Зная об этой "страсти" барона к крестьянским дочерям, отец и мать Расы не посылали девушку ни на работы в поместье, ни куда-либо еще за пределы дома.

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Но однажды барон охотился в лесах и увидел Расу, собирающую бруснику. Красота девушки так поразила его, что он проследил за тем, в какой дом Раса вернулась из леса. Он не хотел, чтобы баронесса знала о его намерениях и поэтому дождался, когда его жена уедет навестить больную мать и немедленно послал сообщение Каусулю, чтобы Раса пришла в поместье.

Однако вместо девушки к барону пришел ее отец и сказал, что она больна и прийти не может. Барон понял, что это неправда, взбесился и приказал выпороть пришедшего. Впрочем, от своего хозяин Веселавского поместья отказываться не собирался. Прошла осень, приближалось зимнее солнцестояние, и баронесса опять уехала из усадьбы. Барон послал за Расой своего слугу, который и привел ее в поместье.

Раса отчаянно сопротивлялась и даже умудрилась расцарапать барону лицо. Тогда он рассвирепел, приказал раздеть девушку, связать ей руки и отвести в спальню. Но пока он пытался остановить кровь, Расе удалось перетереть веревку о железную кровать и при помощи простыни выпрыгнуть со второго этажа здания. Под окнами комнаты высились сугробы, появившиеся после расчистки подъезда к мызе, поэтому девушка не пострадала.

Но поскольку Раса была в поместье впервые, то выбрала неверную дорогу и побежала в направлении оврага Раунас. Тем временем в замке заметили, что девушка сбежала, и организовали преследование. Раса, не видя больше спасения, спрыгнула прямо в овраг…

Вторая легенда также касается барона и девушки, которая не захотела ему подчиняться. Теперь она призрак Веселавского поместья – белая дама. Согласно местной легенде, это покончившая с собой девушка, которая не хотела выходить замуж за барона. Рассказывают, что она появляется перед крупными мероприятиями и играет на пианино, что хорошо умела делать при жизни.

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