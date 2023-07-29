Пока осталось время: Что посмотреть,что попробовать и чем заняться этим летом в Латгалии?

В этом сезоне в Латгалии появилось несколько новых туристических предложений. Тут есть на что посмотреть, что попробовать и чем заняться. Ассоциация туризма Латгальского региона сообщает, что каждый сможет найти для себя что-то интересное.

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Лодочные прогулки от усадьбы Лиелборне

Прогулка на лодке — хороший способ познакомиться с изгибами Даугавы и ее величественной красотой. Усадьба расположена в природном парке "Излучины Даугавы" на левом берегу реки и предлагает подготовленные маршруты, прокат снаряжения и возможность приготовить корзину для пикника.

Foto: Latgales reģiona Tūrisma asociācijas arhīvs

Интерактивная выставка "Кербедз: вслед за инженерными идеями"

Выставка посвящена конструктору-строителю XIX века Станиславу Кербедзу (1810-1899), который также был владельцем земли Лузнавской усадьбы. Интерактивная выставка разместилась в трех комнатах подвального помещения. Инновационное и захватывающее выставочное решение увлечет не только взрослых, но и детей.

Foto: Latgales reģiona Tūrisma asociācijas arhīvs

Дегустация напитков GheorgheBirca

Компания GheorgheBirca специализируется на производстве крепких спиртных напитков и вина и предлагает туристам посетить производственную площадку и продегустировать продукцию.

Foto: Latgales Tūrisma asociācijas arhīvs

Тропа к Салмейскому озеру

Тропа к Малому Салмейскому озеру — очень живописное место. Это очень короткий пешеходный мост длиной всего 12 метров, но с него открывается великолепный вид на окрестности. Кроме того, здесь есть место для пикника.

Foto: Latgales reģiona Tūrisma asociācijas arhīvs

Керамика у Либы

Либа Лочмеле — дипломированная керамистка, которая после обучения в Латвийской художественной академии в Риге вернулась в родной город, чтобы развивать свой бренд Lība Keramika. Посетив мастерскую, вы сможете принять участие в мастер-классе и создать свое уникальное керамическое изделие.

Foto: Latgales reģiona Tūrisma asociācijas arhīvs

Винодельня Rožleju

Винодельня Rožleju приглашает на дегустацию местных сезонных ягодных и фруктовых вин. На винодельне также можно узнать об истории ее создания и насладиться художественной эстетикой помещений.

Foto: Latgales reģiona Tūrisma asociācijas arhīvs

Вкусовое путешествие

Предприятие Safīra L производит фруктовые и овощные порошки, а также веганские и безглютеновые кондитерские изделия. Гости могут узнать больше о продукции и о том, как включить ее в свой рацион.

Foto: Latgales reģiona Tūrisma asociācijas arhīvs

Парк отдыха и развлечений Škladi

Škladi — это местечко в Кубули Балвской волости, владельцами которого является рижская семья Розитис. Территорию бывшего склада железнодорожной станции Балви постепенно восстанавливают, обновляя обветшавшие здания и озеленяя территорию, создавая привлекательную среду не только для жителей Балвской волости, но и для гостей. Здесь можно поиграть в лазертаг, взять на прокат велосипеды и попробовать латгальские бургеры.

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Foto: Latgales reģiona Tūrisma asociācijas arhīvs

Ферма Griķu rezidence

Резиденция гречихи (Griķu rezidence) — это место, где можно узнать об органическом земледелии, производстве зеленой гречихи и гречневой крупы, а также о том, как зерно попадает с поля на стол. Хозяйство Liepkalns приглашает группы детей и взрослых на интерактивную и познавательную экскурсию.

Foto: Latgales reģiona Tūrisma asociācijas arhīvs

Сокровищница Свободного государства

Сокровищница Свободного государства — это новый культурный объект на берегу реки Резекне у замкового кургана, созданный для информирования общественности об истории военных и гражданских наград Первого Свободного государства Латвии, а также различных организаций, связанных с деятельностью государства и общественных организаций в период от Борьбы за независимость Латвии до Второй мировой войны.

Foto: Latgales reģiona Tūrisma asociācijas arhīvs

Музей Первой мировой войны в Медумсе

Сначала посетители музея могут ознакомиться с историей Медумса, а во втором зале рассказывается обо всех тяготах военного времени, о том, как выглядела линия фронта, что ели солдаты, как они отдыхали и какими были их будни.