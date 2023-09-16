Пока тепло и солнечно: Восемь мест в Аугшдаугавском крае, где можно отдохнуть на природе

Отдых на природе — это один из самых лучших способов насладиться теплыми осенними деньками. Деревья потихоньку начинают менять свой наряд, но погода все еще располагает к долгим неспешным прогулкам на природе. Вот, например, чем можно заняться в предстоящие выходные в Аугшдаугавском крае.

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Природный парк Dvietes paliene

Природный парк Dvietes paliene ("Пойма реки Двиете") является одним из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся образцов естественных речных пойм в Латвии и Европе. Это уникальное место мирового значения — место сбора и гнездования мигрирующих птиц.

С 2006 года в природном парке обитают дикие лошади породы Konik Polski и быки породы Хайленд. Крупные травоядные животные находятся на пастбище круглый год. Они не привередливы в еде — летом питаются травой, побегами кустарников и молодым тростником. Зимой они предпочитают старую траву, ветки и кору деревьев и кустарников, а в сильные морозы их подкармливают сеном.

Foto: Augšdaugavas novada pašvaldības arhīvs

В любое время года посетители могут увидеть диких лошадей и коров. Экскурсия к животным предполагает прогулку на свежем воздухе протяженностью около двух километров, во время которой можно будет насладиться красотами природы.

Природный парк Daugavas loki



Природный парк Daugavas loki ("Излучины Даугавы") был создан, чтобы сохранить уникальные природные комплексы и мало преобразованные ландшафты древней долины Даугавы на участке от Науене до Краславы. Излучины древней долины Даугавы считаются самыми древними геологическими образованиями в Латвии.

Через природный парк пролегает велосипедный маршрут № 35, протяженностью 128 километров. Есть возможность совершить живописную прогулку на лодке и остаться ночевать в кемпинге, гостевом доме или палатке.

На территории Daugavas loki также есть несколько природных троп, парков и смотровых башен, которые можно включить в свой маршрут:

Тропа Динабургского замка (Науенская волость); Юзуповский (Юзефовский) приусадебный парк (Науене, Науенская волость); Парк Stalkers (Нитиши-13, Науенская волость); Смотровая вышка в Васаргелишках (Васаргелишки, Науенская волость); Тропа по Слутишским оврагам (Слутишки, Науенская волость); Верверский обрыв (Гейтвинишки, Вецсалиенская волость); Марковское городище и Познавательная тропа (Маркова, Науенская волость); Лиелборнская тропа (Лиелборне, Салиенская волость).

Природный заповедник Pilskalnes Siguldiņa



Pilskalnes Siguldiņa ("Замковая гора Сигулдиня") — это природный заповедник площадью около 60 гектаров на территории Пилскалнской волости. Это долина с уникальным природным ландшафтом, образовавшимся в результате таяния ледников.

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В природном заповеднике выделено 11 охраняемых биотопов европейского значения. Здесь созданы четыре увлекательных тропы. Одна из них — познавательная тропа Спридитиса, ценностью которой являются деревянные скульптуры героев сказок Анны Бригадере.

Foto: Augšdaugavas novada pašvaldības arhīvs

Природная тропа Акменьупе

Природная тропа реки Акменьупе создана в притоке правого берега реки Двиете — в долине реки Акменьупе. Здесь можно ознакомиться с разнообразием природы на территории охраняемого природного ландшафта "Аугшземе" — геологическими образованиями, лесными и луговыми растениями, встретить диких животных и так далее.

Foto: Augšdaugavas novada pašvaldības arhīvs

Особенностью тропы являются крутые подъемы и спуски, покрытые смешанными лесами. С краев до русла реки тянутся источники с чистой водой.

Foto: Augšdaugavas novada pašvaldības arhīvs

Долина реки Акменьупе прекрасна в любое время года, и за каждым изгибом реки открывается уникальный вид. Особенно расслабляющим является звук текущей воды. В каждом месте отдыха можно разжечь костер, пообедать и разбить лагерь.

Дом Пауля Сукатниекса "Апситес"

Паулс Сукатниекс, отец латвийского винограда, был селекционером. Его главным достижением в жизни было создание винограда, который каждый может вырастить в своем саду в Латвии.

Foto: Augšdaugavas novada pašvaldības arhīvs

Dvietes zilā, Supaga, Guna, Sukribe и Zilga — вот лишь некоторые из сортов винограда, выращиваемых в садах Латвии, Эстонии, Норвегии, Сибири, США, Канаде и других странах.

В восстановленном доме "Апситес" и мемориальном саду можно узнать, как Паулс Сукатниекс выводил не только виноград, но и розы, тюльпаны, а также необычные для Латвии плоды — айву (цидонию), арбузы и дыни.

В честь его вклада в культуру страны был восстановлен сад, который уже десять лет радует всех посетителей и проезжающих мимо. Многие жители Латвии до сих пор выращивают в своих садах виноград, выведенный Паулсом Сукатниексом.

Посетив "Апситес", можно узнать историю Паулса Сукатниекса, попробовать виноград (в конце лета и осенью), насладиться вином и чаем из виноградных листьев, а также увидеть выставку, посвященную винограду.

Тропа озера Свенте

Озеро Свенте — одно из самых глубоких озер в Латвии. Вдоль его берегов проложена тропа Свенте, на которой установлены скамейки, места для отдыха и пикников, беседки, пешеходные мостики, смотровые площадки и автостоянка.

Субатский Прибрежный парк

Природная тропа начинается на пляже парка Эзермалас и продолжается до берега озера у католической церкви. С нее открывается вид на берег озера и леса соседней страны — Литвы. На озере Субате есть небольшой остров, с которого можно полюбоваться на панораму города.

Foto: Augšdaugavas novada pašvaldības arhīvs

Медумский парк

Парк расположен на восточном берегу озера Медума. Он был построен рядом с бывшей усадьбой Медуму, которая не сохранилась до наших дней. В парке растут впечатляющие ряды деревьев — ясень, дуб, липа и вяз.

Foto: Augšdaugavas novada pašvaldības arhīvs

Здесь создана тропа длиной два километра, пересекающая "Мостик любви" и идет вдоль траншей времен Первой мировой войны и подвала бывшей усадьбы.