Полет в никуда: Пассажирам предлагают необычный рейс Рига - Рига
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В конце октября из аэропорта "Рига" запланирован необычный рейс Рига - Рига, длительность перелета - полтора часа. Пассажирам предлагается совершить обзорный полет над Курземе.

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Вылет запланирован на 17:15 - 25 октября 2020 года. Рейс будет выполнять самолет авиакомпании airBaltic - Airbus A220-300. Организаторами полета являются туристическое агентство Balt-Go и airBaltic.

Всего в продаже доступно 135 билетов на этот рейс. Цена билета - от 159 евро. Билеты продаются на сайте labaislidojums.lv.

Во время полета пассажирам предложат ресторанные блюда, в роли гида выступит актер Андрис Булис.

Если позволят погодные условия, то самолет сможет снизить высоту полета до 900 - 1000 метров, что позволит хорошо рассмотреть природные красоты. Когда самолет будет находиться над Павилостой, пассажиры смогут насладиться закатом над Балтийским морем.

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airBaltic Андрис Булис Аэропорт "Рига" Курземе Рига
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