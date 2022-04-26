Полетели! 30 апреля в Кулдиге пройдет Праздник летающей рыбы

Весна в Кулдиге без рыбы не наступает. В конце апреля на Венте начинается ежегодное весеннее "шоу" – рыба рыбец (сырть) поднимается по Венте и пытается "запрыгнуть" на верхнюю часть водопада. В эту субботу, 30 апреля в Кулдиге пройдет уже 16-й по счету Праздник летающей рыбы, во время которого все желающие смогут посетить весенний рынок, принять участие в различных мероприятиях, посмотреть выставки и концерты. Ну и, конечно, полюбоваться на прыгающую рыбу.

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Во время праздника на улице Кална и во дворе Кулдигского филиала Латвийского университета будет работать большой весенний рынок, а в городском саду, около Домика ведьмы разместиться рыбный базарчик, где можно будет отведать и рыбного супа. Рядом можно будет продегустировать смилшкальнские вина и принять участие в мастер-классе по выпечке скландраушей.

Также в городском саду пройдет мероприятие Tīklu talka, где всех желающих приглашают изготовить маскировочные сети для украинских солдат. Во время него вы также сможете полакомиться вкуснейшим украинским борщом.

Во второй половине дня в Кулдигском доме искусств состоится концерт двух хоров, а на Ратушной площади можно будет послушать джаз. Полную программу праздника можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Foto: Zanita Kupre

Напомним, что рыбу на самом широком в Европе водопаде (249 метров) с помощью сетей во время нереста ловили уже 300 лет назад. Сегодня рыбешку, которая лишь следует заложенной в нее природой "программе" таким образом ловить запрещено, а вот полюбоваться на процесс — всегда пожалуйста.

При этом местный туристический центр напоминает, что наиболее активен рыбец в теплые и солнечные дни. А вот если погода пасмурная и холодно, то "вимба" через "румбу" прыгает крайне неохотно. А вот так рыбец преодолевал водопад в прошлом году.

Кстати, рыба "напрыгивает" в Кулдиге на "румбу" дважды в год — не только весной, в апреле, но и осенью, в ноябре, когда вверх по Венте идут лососевые. Но об осеннем "природном шоу" мало кто знает.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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