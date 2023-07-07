Полеты на Тенерифе в зимнем сезоне туроператор Join UP! Baltic будет осуществлять в сотрудничестве с airBaltic

Туроператор Join UP! Baltic подписал договор о сотрудничестве с латвийской национальной авиакомпанией airBaltic, и теперь полеты на Тенерифе, предлагаемые Join UP! Baltic в зимнем сезоне, будут осуществляться при помощи национального перевозчика. Полеты на Тенерифе начнутся в конце октября и будут выполняться один раз в неделю из Риги, два раза в неделю из Таллина и Вильнюса.

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"Мы очень рады объединить усилия с ведущей балтийской авиакомпанией airBaltic, чтобы предложить больше вариантов путешествий путешественникам в Латвии, Литве и Эстонии. Наша философия заключается не только в том, чтобы следовать рыночному спросу, но и в том, чтобы создавать тенденции и внедрять новинки на туристическом рынке. Мы предлагаем широкий выбор отелей на Тенерифе – от бюджетных вариантов до эксклюзивного отдыха для всех типов путешественников: семей с детьми, пар, групп друзей", – заявила Сабина Сайковская, генеральный директор и член правления Join UP! Baltic.

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Тенерифе, крупнейший из Канарских островов Испании, является одним из самых популярных зимних направлений для путешественников из стран Балтии, поскольку гарантирует летнюю погоду в зимнее время. Остров предлагает широкий спектр возможностей для отдыха, от развитых курортов до захватывающей и уникальной природы, и ежегодно его посещают более 5 миллионов туристов.

"Это новый шаг в нашем стремлении предложить пассажирам из стран Балтии широкий выбор вариантов путешествий. Расширенный список зимних направлений, включая теплый Тенерифе, позволяет нам удовлетворить высокий спрос на зимние путешествия, одновременно представляя новые предложения для туристической отрасли. Рейсы на Тенерифе уже стали очень популярным выбором среди путешественников и теперь еще больше людей получат возможность открыть для себя это солнечное и востребованное направление ", – добавил старший вице-президент по управлению маршрутной сетью airBaltic Томас Рамдал.