Андрис Струцкис — капитан парусного судна Sea Esta и истинный латгалец. Он предлагает местным жителям и гостям края отправиться вместе с ним в приключение под парусом на озере Разнас. Раньше Андрис увлекался самолетами, но вот уже семь лет бороздит водные просторы и мечтает однажды совершить кругосветное путешествие.

Капитан Андрис вспоминает, что все началось с другого увлечения — около семи лет его страстью были самолеты. У Андриса был собственный двухместный самолет, на котором он летал главным образом по Латгалии, а также предлагал желающим отправиться в полет вместе с ним. Спустя время Андрису захотелось разнообразить свои будни и оказаться не в воздухе, а на воде. Так он понял, что с самолетом все просто, а с судном — гораздо серьезнее.

"Далеко ли ты улетишь на самолете? Ты привязан к аэродромам, топливу, процедурам. На самолете ты по миру особенно не полетаешь. Однажды, когда я был в Индии, мне пришла в голову мысль купить судно и дойти до этой страны. Как Христофор Колумб — направлялся в Индию, а оказался в Америке. Так все и началось! Попробовали ходить на маленькой лодочке, а после этого самолет казался трактором с крыльями. После этой тишины, ветра и чистой энергии самолет не казался чем-то крутым. В конце концов я поменял самолет на лодку. Семь лет летал, а теперь вот уже семь лет хожу на лодках", — рассказывает Андрис.