После двухлетнего "ковидного" перерыва в Старой Риге вновь откроется Рождественский базарчик

После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией Covid-19, 27 ноября, в Первый Адвент на Домской площади официально откроется Рождественский базарчик в Старой Риге.
Базарчик будет работать до 1 января 2023 года, здесь можно будет купить подарки, насладиться праздничной атмосферой и культурной программой.
В тестовом режиме базарчик будет открыт уже 26 ноября в 10.00.
На Домской площади будут работать более 80 торговцев, ремесленников, рукодельниц. Рижане и гости города смогут приобрести рождественские подарки и сувениры hand made, здесь же можно будет отведать различные лакомства и напитки.
Как и в прошлые годы особо на базарчике ждут семьи с детьми. Здесь юных рижан и гостей города встретят Дед Мороз и гномы. Можно будет покататься на карусели, послать письмо Деду Морозу, попробовать испечь пипаркукас и увидеть живьем овечек.
Время работы Рождественской ярмарки в Старой Риге:
- Понедельник - четверг с 11:00 до 21:00
- По пятницам и субботам с 10:00 до 22:00
- По воскресеньям с 10:00 до 20:00
Часы работы дома Деда Мороза:
- По четвергам и пятницам с 16:00 до 21:00
- По субботам с 12:00 до 20:00
- По воскресеньям с 12:00 до 18:00