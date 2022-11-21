После двухлетнего "ковидного" перерыва в Старой Риге вновь откроется Рождественский базарчик
Foto: DELFI

После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией Covid-19, 27 ноября, в Первый Адвент на Домской площади официально откроется Рождественский базарчик в Старой Риге.

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Базарчик будет работать до 1 января 2023 года, здесь можно будет купить подарки, насладиться праздничной атмосферой и культурной программой.

В тестовом режиме базарчик будет открыт уже 26 ноября в 10.00.

На Домской площади будут работать более 80 торговцев, ремесленников, рукодельниц. Рижане и гости города смогут приобрести рождественские подарки и сувениры hand made, здесь же можно будет отведать различные лакомства и напитки.

Как и в прошлые годы особо на базарчике ждут семьи с детьми. Здесь юных рижан и гостей города встретят Дед Мороз и гномы. Можно будет покататься на карусели, послать письмо Деду Морозу, попробовать испечь пипаркукас и увидеть живьем овечек.

Время работы Рождественской ярмарки в Старой Риге:

  • Понедельник - четверг с 11:00 до 21:00
  • По пятницам и субботам с 10:00 до 22:00
  • По воскресеньям с 10:00 до 20:00

Часы работы дома Деда Мороза:

  • По четвергам и пятницам с 16:00 до 21:00
  • По субботам с 12:00 до 20:00
  • По воскресеньям с 12:00 до 18:00
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