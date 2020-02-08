Посол России Евгений Лукьянов объяснил, в чем проблема электронных виз

Почему внедрения платных электронных виз не стоит ждать "в обозримом будущем"? Для чего ввели бесплатную электронную визу во Владивосток, если без транзитной через Россию туда не долететь? Посол России Евгений Лукьянов ответил на эти вопросы в рамках своей пресс-конференции по случаю Дня дипломата.

Недавно Россия объявила о планах с 2021 года ввести единую платную электронную визу для краткосрочных поездок (до 16 дней) по всей территории России. В качестве пилотного проекта такую услугу, но бесплатную, уже внедрили для трех регионов — свободного порта Владивосток и Дальневосточного федерального округа, Особой экономической зоны в Калининградской области, а также города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

О платных электронных визах будущего



Как эти планы коснутся латвийских граждан и как эти визы получить? Посол прямого ответа не дал: "Если бы у этого вопроса было решение — оно давно было бы претворено в жизнь. Ничего не бывает бесплатно. В обозримом будущем такого решения не будет, но когда-то оно наступит. Вопрос здесь только в одном, как оцифровать этот процесс. Если, к примеру, вы платите за парковку, то деньги с вашего счета через ваш гаджет поступают на счет соответствующей городской службы. А здесь вопрос, как в Латвии заплатить российскому МИД в электронном виде. Через интернет-банк с российскими банками — это технически непросто".

Посол пояснил, что за обычную визу в России желающие туда поехать платят карточкой в латвийский банк. А для внедрения электронных виз, по сведениям посла, нужен российский банк в Латвии или корреспондентские счета. "Российских банков в Латвии нет и не предвидится, потому что незачем. Может, теперь появится эта необходимость? Ведь объем таких платежей должен быть заметным. Это решение банков, какие у них межбанковские отношения или корреспондентские отношения. Эти вещи сейчас и прорабатываются. А то, что визы должны быть платными, я нисколько не сомневаюсь: может, 50 евро, может, 35 евро".

О бесплатных визах настоящего



Бесплатные электронные визы для поездок во Владивосток ввели, а прямых рейсов нет, а с пересадкой нужна транзитная виза — как быть? На этот вопрос у посла прямого ответа нет: "Вы же сами ответили на свой вопрос, — сказал посол. — Спасение утопающих — дело рук их самих. Если хотите, то летите отсюда своим AirBaltic в Сеул, а оттуда до Владивостока — рукой подать, пешком дойти можно. Введение бесплатных электронных виз для посещения гражданами 53 стран еще не означает, что авиарейсы моментально придут в соответствие. Кто вас отсюда будет возить во Владивосток? Аэрофлот? Или AirBaltic? А самолеты у вас такие есть, чтобы до Владивостока долететь? Сомневаюсь. Туда девять часов лететь".

Лукьянов уточнил, что поэтапное введение бесплатных электронных виз связано с интересами конкретных регионов — Калининграда, Санкт-Петербурга, Владивостока. Это крайние точки великой России: от Калининграда до Владивостока — 10 000 км.