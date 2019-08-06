Посольство России объяснило, для кого предназначены электронные визы в Петербург и Ленобласть

С 1 октября 2019 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области вводится режим электронных виз. И хотя список стран, граждане которых смогут оформлять визу онлайн, пока не определен, в посольстве РФ в Эстонии утверждают, что поскольку Эстония граничит с данным регионом, то нововведение с большой вероятностью будет в первую очередь касаться именно граждан Эстонии, сообщает эстонский портал ERR.

"В указе президента еще нет перечня стран, граждане которых смогут оформлять визу онлайн, но существует большая вероятность, что эту возможность в первую очередь смогут использовать граждане Эстонии, поскольку страна граничит с данным регионом России", - сказал советник посольства РФ Дмитрий Лицкай в интервью для Vikerraadio.

Бесплатное оформление российской электронной визы будет не сложнее, чем покупка билета на автобус. Ходатайствовать о получении визы нужно будет, подав заявление на сайте МИДа РФ, а также добавив к заявлению фото, после чего в течение четырех дней придет электронный документ в формате PDF, который можно как распечатать, так и предоставить на границе на смарт-устройстве.

Электронная виза будет выдаваться на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в России не более восьми суток.

Консульский сбор за выдачу документа взиматься не будет.

Правительству РФ поручено до 1 октября текущего года утвердить перечни иностранных государств, граждане которых могут осуществлять въезд в РФ и выезд из РФ через пункты пропуска на основании электронных виз, и обеспечить информирование этих иностранных государств.

Согласно указу, с 1 октября 2019 года въезд и выезд из РФ иностранных граждан через пункты пропуска, расположенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, может осуществляться на основе обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов.