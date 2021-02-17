Потрясающие ФОТО. Игра льда и солнца в Саулкрасты

Зима – это не только снег, холод, много одежды и постоянное желание поспать. Зима – это еще и удивительные по красоте фотографии, которые можно сделать, если оказаться в нужном месте в нужное время.

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В этом убедилась и Майя Друва (другие работы Майи можно найти здесь и здесь), которая 12 февраля побывала на пляже в Саулкрасты и сделала невероятно красивые фотографии, на которых запечатлены игры льда и солнца.

В итоге получилось очень красиво и завораживающе! Смотрите сами:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.