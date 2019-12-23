Праздничные выходные: как будут работать торговые центры, супермаркеты и рынки Риги

В праздничные дни, с 24 по 26 декабря и с 30 декабря по 1 января, время работы многих торговых центров будет изменено. Это сделано для того, чтобы их работники могли провести больше времени с семьей. Портал Delfi разбирался, где можно будет закупиться в праздничные выходные.

ТП Alfa

Alfa работает по измененному графику уже с 23 декабря. В этот день торговый центр работает с 10:00 до 22:00, 24 декабря с 10:00 до 20:00, 25 декабря с 12:00 до 22:00, 26 декабря с 10:00 до 22:00, 30 декабря с 10:00 до 22:00, 31 декабря с 10:00 до 20:00. 1 января все магазины ТЦ будут закрыты, работает только Rimi и кинотеатр Cinamon.

Rimi 23 декабря работает с 8:00 до 23:00, 24 декабря с 8:00 до 20:00, 25 декабря с 11:00 до 22:00, 26 декабря с 8:00 до 23:00, 30 декабря с 8:00 до 23:00, 31 декабря с 10:00 до 21:00, 1 января с 11:00 до 22:00.

Cinamon 23 декабря работает с 10:00 до 22:30, 24 декабря с 10:00 до 19:30, 25 декабря с 12:00 до 22:30, 26 декабря с 10:00 до 23:00, 30 декабря с 10:00 до 23:30, 31 декабря с 10:00 до 19:30, 1 января с 13:00 до 22:30.

Спортзал My Fitness 23, 24, 26, 30 и 31 декабря работает с 10:00 до 22:00, 25 декабря с 12:00 до 22:00, 1 января с 11:00 до 22:00 спортзал закрыт.

McDonalds 23, 25, 26 и 30 декабря работает с 10:00 до 22:30, 24и 31 декабря с 10:00 до 20:00, 1 января закрыт.

Филиалы банков в торговом центре 23 и 30 декабря работают с 10:00 до 20:00, 24, 26 и 31 декабря с 10:00 до 19:00, 25 декабря с 12:00 до 19:00, 1 января банки закрыты.

ТЦ Mols

Торговый центр Mols 24 и 31 декабря работает с 10:00 до 20:00, 25 декабря с 10:00 до 21:00 и 26 декабря с 10:00 до 21:00. 1 января все магазины в нем, кроме супермаркета Rimi, будут закрыты.

Магазин Rimi 24 декабря работает с 9:00 до 20:00, 25 декабря с 11:00 до 21:00, 26 декабря с 9:00 до 22:00, 31 декабря с 9:00 до 21:00 и января с 11:00 до 22:00.

IKEA

Магазины IKEA традиционно работают все праздничные дни, кроме 25 декабря, 1 января и 24 июня. 24 и 31 декабря магазин будет работать с 10:00 до 18:00, а ресторан — с 9:30 до 17:30.

ТЦ Dole

Торговый центр работает без изменений и открыт каждый день с 10.00 до 21.00.

ТЦ Origo

Первый этаж торгового центра Origo все дни будет работать с 7:00 до 24:00, за исключением 1 января: в этот день будет работать только магазин Rimi. Второй и третий этажи 24 и 31 декабря будут рабоать с 10:00 до 20:00, 26 декабря с 10:00 до 21:00 и 31 декабря с 10:00 до 20:00. 1 января все магазины будут закрыты.

Магазин Rimi 24 декабря будет работать с 8:00 до 22:00, 25 декабря с 9:00 до 22:00, 26 декабря с 7:00 до 24:00, 31 декабря с 7:00 до 22:00 и 1 января с 9:00 до 24:00.

ТЦ Akropole

24 и 31 декабря торговый центр работает с 10:00 до 20:00, 25 декабря с 12:00 до 22:00, а 26 декабря без изменений. 1 января все магазины ТЦ будут закрыты, за исключением Maxima и кинотеатра Apollo kino.

Супермаркет Maxima в Akropole 24 и 31 декабря будет работать с 8:00 до 22:00, а 25 декабря и 1 января с 11:00 до 22:00. 26 декабря Maxima будет работать без изменений.

Спортзал Lemon gym будет закрыт 25 декабря и 1 января, 24 и 31 декабря будет работать с 9:00 до 17:00, 26 декабря — с 12:00 до 21:00.

Кинотеатр Apollo kino 24 и 31 декабря будет работать с 10:00 до 20:30 (это время последнего сеанса), 25 декабря и 1 января — с 12:00 до 22:30. 26 декабря кинотеатр работает как обычно.

ТЦ Galerija Centrs

24 декабря торговый центр работает с 10:00 до 20:00, 25 декабря с 12:00 до 21:00, а 31 декабря с 10:00 до 20:00. 1 января ТЦ закрыт, за исключением Rimi, Double Coffee и Costa Coffee. В остальные дни он работает как обычно.

Магазин Rimi 24 декабря работает с 8:00 до 20:00, 25 декабря с 11:00 до 21:00, 31 декабря с 8:00 до 21:00, а 1 января с 11:00 до 22:00.

Drogas 24 и 31 декабря работает с 9:00 до 20:00, 25 декабря — с 12:00 до 21:00.

Double Coffee 24 декабря работает с 10:00 до 21:00, 25 декабря с 10:00 до 22:00, 31 декабря с 10:00 до 23:00 и 1 января — с 11:00 до 22:00.

Costa Coffee 24 декабря работает с 9:00 до 20:00, 25 декабря с 10:00 до 20:00, 31 декабря с 9:00 до 20:00 и 1 января — с 11:00 до 19:00.

Спортивный клуб Centrs 24 декабря работает с 10:00 до 18:00, 25 декабря с 12:00 до 22:00, 31 декабря с 10:00 до 20:00.

ТЦ Spice

24 и 31 декабря и торговый центр Spice, и Spice Home будут работать с 10:00 до 20:00, 25 декабря Spice будет работать с 12:00 до 22:00, Spice Home — с 12:00 до 21:00, 26 декабря они будут работать соответственно с 10:00 до 22:00 и с 10:00 до 21:00. 1 января и Spice, и Spice Home будут закрыты.

Магазин Rimi в торговом центре 24 декабря работает с 8:00 до 20:00, 25 декабря с 11:00 до 22:00, 26 декабря с 8:00 до 23:00, 31 декабря с 8:00 до 21:00, а я января — с 11:00 до 22:00.

ТЦ Domina Shopping

24 декабря торговый центр будет работать с 10:00 до 20:00, 25 декабря — с 12:00 до 20:00, 31 декабря — с 10:00 до 20:00. Гипермаркет Maxima XXX в торговом центре 24 декабря будет работать с 8:00 до 20:00, 25 декабря с 11:00 до 21:00 и 31 декабря с 8:00 до 20:00.

Находящиеся в торговом центре филиалы банков будут закрыты 24, 25, 26 и 31 декабря, а 23 и 30 декабря будут работать с 10:00 до 19:00.

1 января весь торговый центр Domina Shopping, включая гипермаркет Maxima, будет закрыт.

ТЦ Rīga Plaza

Торговый центр Rīga Plaza 24 декабря работает с 10:00 до 18:00, 25 декабря с 12:00 до 21:00, 26 декабря — с 10:00 до 21:00, 31 декабря — с 10:00 до 18:00. 1 января торговый центр закрыт, но будут работать Maxima, Multikino и Fantasy park.

Čili pica в торговом центре 24 и 31 декабря работает с 10:00 до 20:00, 25 и 26 декабря — с 12:00 до 22:00..

Fantasy park 24, 25 и 26 декабря работает с 10:00, 24 и 31 декабря закрывается в 18:00, в остальные дни — в 24:00. 1 января он работает с 12:00 до 24:00.

Multikino 24-26 декабря работает с 10:00 до 1:00, 31 декабря с 10:00 до 18:15 и 1 января — с 13:30 до 1:00.

Maxima 24 декабря работает с 8:00 до 20:00, 25 декабря — с 11:00 до 21:00, 26 декабря — с 8:00 до 23:00, 31 декабря с 8:00 до 20:00 и 1 января — с 12:00 до 21:00.

D’ Arte и Gan Bei 24 декабря работают с 10:00 до 19:00, 25 декабря с 12:00 до 22:00/23:00, 26 декабря — с 10:00 до 22:00/23:00, 31 декабря с 10:00 до 19:00.



Stockmann

Торговый центр Stockmann будет закрыт 1 января. 24 декабря все этажи будут работать с 9:00 до 20:00, 25 декабря с 11:00 до 20:00, 26 декабря с 11:00 до 21:00 и 29 декабря с 10:00 до 22:00. 31 декабря первый этаж ТЦ будет работать с 9:00 до 21:00, а 2-4 этажи с 10:00 до 22:00.

ТЦ Olimpia

Магазины торгового центра 24 декабря работают с 10:00 до 19:00, 25 и 26 декабря с 12:00 до 19:00, 31 декабря с 10:00 до 18:00, а 1 января закрыты.

Супермаркет Rimi внутри торгового центра 24 декабря работает с 8:00 до 20:00, 25 декабря с 11:00 до 21:00, 26 декабря с 9:00 до 22:00, 31 декабря с 9:00 до 21:00, а 1 января с 11:00 до 22:00.

Спортзал My Fitness 24 и 31 декабря работает с 9:00 до 16:00, 25 и 26 декабря с 9:00 до 18:00, 1 января закрыт.

ТЦ Galleria Riga

Изменения в рабочем времени магазинов:

24.12. 10:00 — 18:00

25.12. 12:00 — 19:00

26.12. 12:00 — 19:00

31.12. 10:00 — 18:00

01.01.2019. Выходной

Изменения в рабочем времени магазинa RIMI:

24.12. 07:30 — 20:00

25.12. 11:00 — 21:00

26.12. 07:30 — 23:00

31.12. 07:30 — 21:00

01.01.2019. 12:00 — 21:00

Изменения в рабочем времени MY FITNESS:

24.12. 10:00 — 18:00

25.12. 12:00 — 19:00

26.12. 12:00 — 19:00

31.12. 10:00 — 18:00

01.01.2019. Выходной

Изменения в рабочем времени ресторанa HERBARIJS:

24.12. 11:00 — 19:00

25.12. 12:00 — Выходной

26.12. 12:00 — 23:00

31.12. 11:00 — До последнего гостя

01.01.2019. Выходной

Изменения в рабочем времени COLORS&CURLS:

24.12. 10:00 — 18:00

25.12. Выходной

26.12. 12:00 — 19:00

31.12. 10:00 — 18:00

01.01.2019. Выходной

Изменения в рабочем времени ZINOO RIGA:

24.12. Выходной

25.12. Выходной

26.12. 12:00 — 18:00

31.12.2018. — 01.01.2019. Выходные

Изменения в рабочем времени SEB BANKA:

24.12. — 26.12. Выходные

30.12.2018. — 01.01.2019. Выходные

ТЦ Sky&More

Магазин Sky 24 декабря будет работать с 9:00 до 21:00, 25 и 26 декабря с 9:00 до 22:00, 29 декабря с 9:00 до 21:00 и 31 декабря с 9:00 до 2:00. Другие магазины торгового центра 24 и 31 декабря будут работать с 10:00 до 19:00, 25 и 26 декабря с 11:00 до 19:00 и 29 декабря с 10:00 до 21:00. 1 января торговый центр закрыт.